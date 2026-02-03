大陸「春運」登場 為期40天

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸春運二月二日開始，由於今年春節連假長達九天，預計今年春運期間中國大陸全社會跨區域人員流動量將達到九十五億人次，再創歷史新高。（中新社）
號稱「地表最大規模人口遷徙」的中國春運昨日登場，大陸國家發展改革委副主任李春臨日前表示，今年春運從二月二日開始，到三月十三日結束，為期四十天。由於今年春節假期前恰逢周末，連休九天，是個「大年」，預計返鄉探親旅遊的出行需求將更加旺盛。

李春臨稱，綜合研判，今年春運期間中國大陸全社會跨區域人員流動量將達到九十五億人次，創歷史新高。其中自駕出行將繼續處於主體地位，占比達八成左右。鐵路、民航客運量預計分別達到五點四億人次和九千五百萬人次，總體規模和單日峰值均可望超過歷史同期的峰值。

據央視新聞報導，配合春運，二月十五日零時至二月二十三日二十四時（小年夜至大年初七），共計九天，大陸全國高速公路將對七人座及以下小型客車免收車輛通行費。

