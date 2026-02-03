聽新聞
達賴喇嘛獲葛萊美獎 陸批拿藝術獎政治操弄

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
現年九十歲高齡的西藏精神領袖達賴喇嘛，一日獲得全球指標性音樂大獎葛萊美獎。他透過社群表示，自己懷著感恩和謙卑之心接受這分榮譽，並認為獲獎有助於和平等理念更廣泛地傳播。北京則表示強烈不滿，表示堅決反對利用藝術獎項進行政治操弄。

第六十八屆葛萊美獎一日在洛杉磯登場，達賴喇嘛以「冥想：達賴喇嘛尊者的沉思」，獲得最佳有聲書、敘事暨故事錄音獎。這張專輯收錄諾貝爾和平獎得主達賴喇嘛的語錄，並與印度音樂家阿傑德．阿里．汗的原創音樂融合，讚頌和平、善良、希望等價值。達賴喇嘛首度獲得提名便獲獎。

他的對手包括法國歌手法布莫爾萬、美國最高法院首位黑人女性大法官傑克森、美國女演員加弗，以及本屆葛萊美獎主持人、南非籍知名脫口秀主持人特雷弗諾亞等人。

達賴喇嘛並未出席典禮，由參與作品製作的美國音樂人韋恩萊特代為領獎。達賴喇嘛隨後在網路社群發文表示，他懷著感恩和謙卑之心接受這分榮譽，但他並不將這視為個人成就，而是對我們共同的普世責任的肯定。達賴喇嘛說：「我堅信和平、慈悲、關懷環境，以及對人類整體的理解，對全球八十億人的集體福祉至關重要。我由衷感謝葛萊美獎的認可，相信這能幫助這些理念更廣泛地傳播。」

大陸外交部發言人林劍昨稱，十四世達賴並不是單純的宗教人士，而是披著宗教外衣，從事反華分裂活動的政治流亡者。中方堅決反對有關方面將藝術評獎作為政治操弄的工具。

港首訂五年規畫 對接陸「十五五」計畫

香港將首次制定港版五年規畫，且要對接中國大陸的「十五五」規畫制定框架。香港特首李家超說，他會親自領導跨局、跨部門、全政府...

傳張又俠認2035年可攻台 與習近平嚴重分歧

華爾街日報一日報導，中國大陸國家主席習近平清算中共中央軍委副主席張又俠，如今習獨攬軍權，但短期內攻台的可能性已下降，習近...

表忠心「隨時能戰」 解放軍報：查處張又俠是清除攔路虎

針對中共中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立落馬，中央軍委機關報解放軍報昨日在頭版連續第三天發表評論員文章稱，堅決查處張...

擠下鍾睒睒！字節跳動張一鳴 躍居陸首富

截至二○二六年一月更新的富比世「中國富豪榜」，抖音母公司字節跳動創辦人張一鳴以六九三億美元（約台幣二點二兆元）的身價，首...

國共智庫論壇將登場 陸委會：不能取代兩岸官方溝通機制

國民黨副主席蕭旭岑2日上午率團前往北京參加國共智庫論壇，陸委會晚間表示，對於國民黨迎合中共以所謂「九二共識」、反對「台獨...

