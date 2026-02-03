港首訂五年規畫 對接陸「十五五」計畫

香港將首次制定港版五年規畫，且要對接中國大陸的「十五五」規畫制定框架。香港特首李家超說，他會親自領導跨局、跨部門、全政府的專班作統籌，對重點領域更細緻部署。

香港開埠以來，沒有制定過中長期經濟和社會發展規畫，只有年度工作報告，英治時期是港督，特區時期是特首到立法會宣讀施政報告，報告內容主要向市民簡介未來一年政策方向。大陸在香港主權移交前的一九九六年，五年規畫中首提港澳事務；到二○二一年的第十四個五年規畫，首度專設「港澳專章」。

李家超接受香港媒體聯訪時說，今年是大陸「十五五」規畫開局之年，香港也要有相應安排，一定要主動爭取對接大陸發展給予香港的龐大機遇。中共中央的「十五五」規畫建議重點提及香港，包括支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心等傳統優勢領域，更表明支持香港建設國際創新科技中心。

他稱香港將首次推出新機制，制定自身的五年規畫，將設立一套政策框架，配合大陸五年、十年甚至更長遠規畫。他將會作為香港第一責任人，親自領導跨局、跨部門、全政府的專班作統籌，並多聽各界意見，於三月北京人大政協兩會後全面推進。

李家超稱，對香港前景充滿信心，而因應地緣政局複雜，香港更要在全球廣納朋友以分散風險，會把目光投向更多新興市場，優先考慮出訪東歐和中亞地區，希望為港企尋找「未被發掘的金礦」。