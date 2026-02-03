聽新聞
傳張又俠認2035年可攻台 與習近平嚴重分歧

聯合報／ 編譯彭馨儀／綜合報導
中共中央軍委副主席張又俠落馬理由眾說紛紜。美聯社
中共中央軍委副主席張又俠落馬理由眾說紛紜。美聯社

華爾街日報一日報導，中國大陸國家主席習近平清算中共中央軍委副主席張又俠，如今習獨攬軍權，但短期內攻台的可能性已下降，習近平正轉向一場「不費一槍一彈就瓦解台北決心」的行動。

外界仍無法確定張又俠落馬原因，但傳出解放軍領導人在閉門會議上被告知，張又俠向美國洩露核機密並收賄，不過中國國防部發言人警告不要進行毫無根據的猜測，並重申先前宣布對張又俠涉嫌違反黨紀和法律展開調查。

現在傳出的新說法是，張又俠和習近平在解放軍何時應做好攻台準備問題上存在嚴重分歧。華府智庫詹姆斯敦基金會資深研究員湯廣正說，解放軍正朝習近平設定的二○二七年現代化目標加速前進，這被解讀為習近平希望解放軍在二○二七年前具備入侵台灣能力，但張又俠明確表示這一目標要接近二○三五年才能實現。

文章指出，透過清洗張又俠等共軍高層，習近平獨攬共軍指揮權，消除了任何可能在共軍對台行動中「起牽制作用的內部權威聲音」。

外交政策和軍事分析家表示，鑑於習近平已清洗了他三年前親自挑選的六名高級將領中的五人，表面看來共軍近期入侵台灣的可能性已大大降低，實際上，習近平正在轉向一場不費一槍一彈就瓦解台北決心的行動。

中方將愈來愈倚重「剛好低於公開衝突門檻」的戰術，例如模擬海空封鎖台灣的不間斷演習，以展示北京方面心理攻勢背後的硬實力。

前總統拜登時期的美國在台協會前主席羅森柏格表示，習近平的脅迫已經擴大到網路和經濟，包括利用國內法打擊台灣官員，增加台灣民眾前往大陸的風險。同時北京正在發動網路攻擊，也利用對日本的恐嚇使台灣在外交上陷入孤立。

上述舉動傳遞的訊息是，共軍領導層可能處於變動中，但習近平對台灣問題的關注絲毫沒有鬆懈，他扼殺台灣補給線、耗盡台灣經濟韌性的能力也依然堅定。

