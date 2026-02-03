表忠心「隨時能戰」 解放軍報：查處張又俠是清除攔路虎

針對中共中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立落馬，中央軍委機關報解放軍報昨日在頭版連續第三天發表評論員文章稱，堅決查處張又俠、劉振立等腐敗分子，清除的是影響事業發展的「攔路虎、絆腳石」，並指要全面加強練兵備戰，扎實推進實戰化軍事訓練，加快先進戰鬥力建設，「隨時準備打仗，隨時能打勝仗」。

張又俠的落馬，以及中共中央軍委面臨團滅式的大清洗，被視為中共軍方近半世紀來規模最大的一次權力重整，影響所及，對於共軍指揮作戰體系與犯台能力的影響也成為各界關注討論焦點。

大陸國防部一月廿四日通報張又俠落馬後，解放軍報隔日即發社論痛斥其「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」等五個嚴重問題。而後從一月卅一日起，已一連三日在頭版發表針對張又俠的評論文章。

連日文章除對張又俠等軍頭的政治犯行加以定性外，也試圖對外塑造中共軍內一致擁護中央決定的形象。

昨日刊登的文章題為「以強烈的使命擔當攻堅奮進」，聲稱堅決查處張又俠、劉振立等腐敗分子，清除的是影響事業發展的攔路虎、絆腳石，擠去的是戰鬥力建設的水分。並強調全軍官兵「要把思想和行動統一到中共中央、中央軍委和中央軍委主席習近平的重大決策部署上」，深刻認識反腐越徹底、攻堅越托底、強軍越有底的大勢。

文章提到，今年是大陸「十五五」規畫開局之年，是實現「建軍一百年」（二○二七年）奮鬥目標的攻堅之年。

全軍官兵要鑄牢政治忠誠，要全面加強練兵備戰。文章又說，軍隊黨員幹部特別是高級幹部要以被查處的腐敗分子為反面教材，嚴守思想防線、用權底線、法紀紅線、家風界線。

針對張又俠被查，港媒星島日報「中國觀察」欄目昨日發表題為「張宗遜張又俠，父子上將悲劇」的文章稱，張又俠作為中共紅二代，也是解放軍罕見的「父子上將」，其父張宗遜是中共開國上將，但在毛澤東逝世後寫效忠信給「四人幫」成員江青，在文革結束後就黯然下台，官拜上將的父子二人皆以悲劇收場。

文章指，張又俠作為少數具備真正戰場經驗的高級將領，在軍隊頗具影響力，如今因「五個嚴重」而身敗名裂，七十五歲的他更創下中共反腐記錄，成為年齡最大被查處的中央領導人，勢必將「牢底坐穿」。