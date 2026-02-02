國共智庫論壇將在北京登場 陸委會：不能取代兩岸官方溝通機制

快訊

中央社／ 台北2日電
國共兩黨智庫論壇3日將在北京登場。陸委會表示，對於國民黨迎合「九二共識」，與中共合辦該論壇深表遺憾，並提醒國民黨不得與對岸簽署涉及公權力或政治議題的協議，「國共智庫交流也不能取代兩岸官方溝通機制」。本報系資料照
國共兩黨智庫論壇3日將在北京登場。陸委會表示，對於國民黨迎合「九二共識」，與中共合辦該論壇深表遺憾，並提醒國民黨不得與對岸簽署涉及公權力或政治議題的協議，「國共智庫交流也不能取代兩岸官方溝通機制」。本報系資料照

國共兩黨智庫論壇3日將在北京登場。陸委會表示，對於國民黨迎合「九二共識」，與中共合辦該論壇深表遺憾，並提醒國民黨不得與對岸簽署涉及公權力或政治議題的協議，「國共智庫交流也不能取代兩岸官方溝通機制」。

「國共兩黨智庫論壇」由中共中央台辦海研中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦。國民黨副主席蕭旭岑今天與國政基金會副董事長李鴻源及40名專家學者抵達北京，3日將出席論壇。

大陸委員會（陸委會）2日發布新聞稿，針對國民黨率團參與「國共兩黨智庫論壇」表示，近年中共持續加大對台複合性施壓，推動「強制統一」，威脅步步進逼，在兩岸情勢嚴峻、中共軍事高層人事動盪之際，國民黨仍執意迎合中共以所謂「九二共識」、反對台獨之共同政治基礎，與中共合辦「論壇」，「本會深表遺憾」。

陸委會指出，2019年「習五條」提出的「一國兩制台灣方案」，已將「九二共識」重新定義為「兩岸同屬一中，共謀國家統一的『九二共識』」。「一中原則」、「九二共識」、「一國兩制」已成為中共「三位一體」的對台政策，根本沒有中華民國的生存空間。

陸委會歷次民調也顯示，超過8成台灣民眾不贊成中共「一國兩制」的政治主張，且維持長期穩定趨勢，國共間的政治主張完全違背台灣主流民意。

陸委會表示，近年中共持續加大對台施壓，除共軍不斷機艦擾台、灰色地帶侵擾、針對性軍演、外交打壓、經濟脅迫、認知作戰，並以「懲獨」為由對台灣官員、立委、司法人員、軍人及國人進行違法的「長臂管轄」或「跨境鎮壓」等法律戰；另台灣人赴陸失聯、遭留置盤查或限制人身自由之風險也日益升高。顯示中共對台敵意有增無減，當前兩岸情勢已較過往嚴峻，朝野政黨更應共同維護國家主權與利益。

陸委會提醒，「任何政黨、團體未經政府授權，不得與對岸簽署涉及公權力或政治議題的協議」，從事兩岸交流應遵守法律規範，也不得違反法律從事合作行為。政黨交流應秉持對等尊嚴原則，並考量台灣社會觀感及國際視聽，避免成為中共對台統戰樣板、誤導國際社會認知。

陸委會強調，任何涉及公權力的兩岸事務與交流溝通，都必須由政府務實處理，才能真正保障民眾福祉權益，「國共智庫交流也不能取代兩岸官方溝通機制」。

陸委會表示，「中共應正視中華民國與中華人民共和國互不隸屬的客觀事實，停止對台施壓脅迫及統戰分化，與我民選合法政府透過溝通對話、化解分歧，方有助於兩岸關係良性發展」。

