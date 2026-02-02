快訊

率團抵北京 蕭旭岑：努力讓兩岸關係積極回暖

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，出發前揮手致意。（記者黃仲明／攝影）
國民黨副主席蕭旭岑率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，出發前揮手致意。（記者黃仲明／攝影）

國民黨副主席蕭旭岑率團出席「兩岸交流合作前瞻論壇」，今中午抵達中國大陸北京，一行人下午抵達下榻酒店。蕭旭岑受訪時表示，到了北京感受到冬日暖陽，如同兩岸關係的回暖，在國共兩黨的努力之下，一定會讓兩岸關係積極回暖，雖然目前仍處於相對冰封的狀態，但是暖意已經顯露出來，這是很好的現象。

蕭旭岑指出，感謝中共中央台辦大力的支持，國共兩黨暌違了將近10年，正式重啟重要論壇智庫的對接，意義重大。黨主席鄭麗文交付任務，第一要努力重啟兩黨之間的溝通平台，同時也帶著台灣的產業以及各個專業領域的專家學者來，希望能夠和大陸的朋友們積極的討論，凝聚共識，互相合作。

蕭旭岑也否認此行可能影響到未來國民黨選舉，他強調，台灣許多民調，特別是聯合報等重要媒體的民調，支持兩岸恢復溝通交流的民意都將近9成，顯示這是台灣的主流民意，黨內同志也都非常瞭解與支持。

蕭旭岑 北京 兩岸交流 國民黨 國共 鄭麗文

