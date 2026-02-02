中企員工赴美遭扣留60小時 陸外交部強烈不滿「堅決反對」

大陸外交部發言人林劍今日（2日）在例行記者會上表示，近期有中國企業人員入境美國時遭美方無端盤查扣留近60小時並被遣返，中方對此表達強烈不滿和堅決反對。

林劍指出，美國執法部門多次對中國企業人員進行長時間無理盤查、扣押並遣返，執法手段粗暴，嚴重侵犯中國公民的正當合法權益，嚴重破壞兩國正常的商務交流合作和人文交往氛圍，與兩國元首釜山會晤關於加強經貿領域合作的共識嚴重不符。「中方對此強烈不滿、堅決反對。」

林劍表示，中方敦促美方嚴肅認真對待中方關切，要求美國執法部門立即停止錯誤行徑，停止對中國企業人員的無端盤查。他重申，中方要求美方切實落實兩國元首重要共識，保障兩國人民正常友好交流，並強調中方將繼續採取堅決有力措施，堅定維護中國公民的正當合法權益。