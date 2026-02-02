張又俠落馬 美媒：中國大陸對台從軍事攻擊轉為心理戰

中共中央軍委副主席張又俠被查落馬除震撼中國政壇，是否牽動台海局勢也受矚目。美媒今天發表文章，指中共總書記習近平大舉清洗共軍高層，雖然獨攬了軍隊指揮權，但短期內攻台的可能性已經下降，習近平正轉向一場「旨在不費一槍一彈就瓦解台北決心」的行動。

華爾街日報這篇以「習近平獨攬軍權，中共台海決策成一言堂」為題的文章指出，透過清洗張又俠等共軍高層，習近平將武裝力量的指揮權集於自己一人之手，並消除了任何可能在共軍對台行動中「起牽制作用的內部權威聲音」。

文章提到，如今唯有習近平個人的願景，將決定中國與台灣一觸即發的對抗將走向何方。而共軍正朝著他設定的2027年「現代化目標」最後期限衝刺，而這一目標通常被解讀為「做好台海應急準備」。

但這篇文章引述外交政策和軍事分析人士看法，指習近平已經清洗了他3年前親手提拔6名高級將領中的5名，中國短期內攻台的可能性已經下降。

這些分析人士認為，習近平正轉向一場「旨在不費一槍一彈就瓦解台北決心的行動」。中國方面將越來越倚重那些「剛好低於公開衝突門檻」的戰術，例如模擬海空封鎖台灣的不間斷演習，以展示北京方面心理攻勢背後的硬實力。

拜登（Joe Biden）政府時期擔任高級國安官員和美國在台協會（AIT）主席的羅森伯格（LauraRosenberger）表示，習近平目前（對台）的做法是一場更廣泛的脅迫行動，整合了軍事威懾與經濟和網路施壓。

文章提到，中國方面也正通過「法律戰」開闢新戰線，利用其國內法律追訴台灣官員，導致台灣民眾前往中國的風險上升，過去在台灣被視為常規政治表達的活動，現在可能被中國歸類為「刑事犯罪」。

台灣官員表示，中國正在發動旨在癱瘓台灣能源和醫療基礎設施的網路攻擊。與此同時，北京方面對日本等國的恫嚇，旨在使台灣在外交上陷入孤立。

這篇文章認為，上述舉動傳遞的訊息是：中國軍隊領導層可能處於變動中，但習近平對台灣問題的關注絲毫沒有鬆懈，他扼殺台灣補給線、耗盡台灣經濟韌性的能力也依然堅定不移。

儘管如此，文章提到，華府智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）分析師湯廣正（K.TristanTang）在1月26日一份官方記錄的分析中說，張又俠和習近平在共軍應何時具備對台作戰能力的問題上可能存在分歧。習近平希望共軍「到2027年具備攻台的聯合作戰能力」，而張又俠顯然將這一目標的時間點，設定在「更接近2035年的時候」。

前美國五角大樓戰略家、現就職於新加坡拉惹勒南國際研究院（S. Rajaratnam School of InternationalStudies）的唐安竹（Drew Thompson）在他的最新分析報告中表示，為能使美國的威懾策略奏效，美國需要習近平身邊有一群「能提供客觀建議的能幹將領」。

唐安竹指出，習近平透過架空軍隊最高決策機構，在指揮與控制上將面臨更大挑戰，就會產生領導人試圖透過「一人委員會」指揮百萬大軍的操作風險。沒有了張又俠，誤判的風險會上升。

然而，美國政府官員表示，白宮正專注於透過以第一島鏈為基礎的「拒止防禦」挫敗北京的攻擊性。總而言之，華盛頓的目標是透過提高中國採取軍事行動的成本，在「不陷入無謂對抗」的前提下，阻止中國的軍事進攻以及對該地區的控制。