國共智庫論壇將登場…蕭旭岑抵達北京：鄭主席交付要凝聚共識、互相合作

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
國民黨副主席蕭旭岑抵達下榻飯店，陸方人員送上花束表達歡迎，蕭旭岑受訪時表示，感受到兩岸的暖意。記者陳政錄／攝影
國民黨副主席蕭旭岑抵達下榻飯店，陸方人員送上花束表達歡迎，蕭旭岑受訪時表示，感受到兩岸的暖意。記者陳政錄／攝影

國共兩黨智庫論壇」明日舉行，國民黨副主席蕭旭岑今天中午抵達北京首都機場後，一行走要客（VIP）通道通關，用午餐後抵達下榻飯店。對於台媒追問今晚與中共中央台辦的「晚宴」要聊什麼，蕭旭岑僅表示在國共兩黨努力下，會讓兩岸關係積極回暖，雖現在相對冰封，但「暖意已經顯露出來了」；他也說，凝聚共識、互相合作，就是鄭主席（國民黨主席鄭麗文）給我的交付。

蕭旭岑一行約四十人今天中午抵達北京首都機場，陸方由國台辦聯絡局長楊毅接機，抵達後走機場的要客中心通道通關，用午餐後抵達下榻飯店，也是明日「國共兩黨智庫論壇」的舉辦地。陸方在蕭抵達飯店時安排送花致意，在國民黨智庫一行進行論壇簽到時，蕭接受台媒聯訪。

對於媒體首先關心今晚和中共中央台辦（大陸國台辦）的晚宴吃什麼，陸方官員出席層級為何。蕭旭岑回應說，非常感謝台辦大力支持，讓國共兩黨暌違近十年，重要的論壇智庫對接重啟，非常具有意義。

他形容，特別今天到北京，雖然是冬天但陽光普照，有冬日暖陽的味道，像是兩岸關係的回暖。他說，我們在兩黨（國共）的努力之下，會讓兩岸關係積極的回暖，雖然現在還是處於相對冰封的狀態，但是「暖意已經顯露出來了」，這是一個很好的現象。

蕭旭岑接著說，中共中央台辦、國務院台辦是用最高的誠意跟善意來接待，我們是客人，就尊重主人的安排。受訪中，他並未證實陸方是否由國台辦主任宋濤出席今日晚宴，或此行是否會見到更高層級官員。

蕭旭岑也透露，鄭主席交付他，要努力重啟兩黨的溝通平台，同時帶著台灣的產業及各領域專家學者，和大陸朋友們積極討論，凝聚共識，互相合作，「這就是鄭主席給我的交付」。

至於此行，目前除明日全天論壇，後天下午到北京清華大學參訪，其餘尚未公開。對於遭綠營攻擊以及有輿論憂心國共交流是否影響九合一選情，蕭旭岑認為「不會的」，他列舉像聯合報等主流媒體民調，支持兩岸恢復交流的民意都將近九成，這是台灣主流民意，國民黨內同事都非常了解和支持這一點。

媒體再追問目前尚未公開的行程安排，蕭旭岑說，這次充分感受到陸方特別是台辦的誠意跟善意，「請大家拭目以待」。

「國共兩黨智庫論壇」明天在北京舉行，蕭旭岑一行抵達後，藍營智庫一行在簽到處簽到、領取資料。記者陳政錄／攝影
「國共兩黨智庫論壇」明天在北京舉行，蕭旭岑一行抵達後，藍營智庫一行在簽到處簽到、領取資料。記者陳政錄／攝影
國民黨副主席蕭旭岑抵達北京後，在飯店大廳受訪。記者陳政錄／攝影
國民黨副主席蕭旭岑抵達北京後，在飯店大廳受訪。記者陳政錄／攝影

蕭旭岑 國共 北京 國民黨 國台辦 鄭麗文 宋濤

