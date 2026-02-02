日媒：中國飛往日本航班 1月減少48%

中日關係持續緊張之下，1月從中國飛往日本的航班數量減少48%，關西國際機場的中國航班數量減少了62%，更有10個機場的中國航班減為0。即使進入2月春節期間，航班恢復前景也不明朗。

日經中文網2日報導，根據英國航空調查公司睿思譽（Cirium）數據，對比今年1月5日與去年11月14日的航班，從中國大陸飛往日本的航班從5747個減少到3010個。

日本首相高市早苗去年11月在國會發表「台灣有事」言論後中日關係惡化，中國政府於去年11月14日呼籲國民暫時避免前往日本。今年以來更是兩度以日本治安不佳、地震頻繁為由，呼籲中國公民「近期避免前往日本」。

報導指出，在20個與中日通航的機場中，有10個機場的中國航班減為0，分別是仙台、茨城、新潟、富山、小松、神戶、岡山、佐賀、長崎、鹿兒島。

班次減少最多的是關西國際機場，由2355個減少為888個，大減62%。與關西機場開通航線的中國機場從29個減少至14個。四川航空取消了飛往關西機場的航班，青島航空和廈門航空也有8成以上停飛。

東京的成田機場從1185個航班減少到778個，減少34%，羽田機場從991個減少到957個，減少3%。與關西國際機場相比，東京的機場航班減少率較低，可能與航班實際起降量低於現有起降時刻配額的80%，航空公司將失去次年同一時期、同一時段的優先配額權有關。在羽田、成田等繁忙機場，航空公司可能判斷，一旦削減航班，將不利復航。

以去年12月數據來看，雖有904個中國飛往日本航班取消，但沒有機場的航班減為0。預計之後停飛航班增至3倍以上，影響將持續至冬季時刻表持續的3月底。