日媒：中國飛往日本航班 1月減少48%

中央社／ 台北2日電

中日關係持續緊張之下，1月從中國飛往日本的航班數量減少48%，關西國際機場的中國航班數量減少了62%，更有10個機場的中國航班減為0。即使進入2月春節期間，航班恢復前景也不明朗。

日經中文網2日報導，根據英國航空調查公司睿思譽（Cirium）數據，對比今年1月5日與去年11月14日的航班，從中國大陸飛往日本的航班從5747個減少到3010個。

日本首相高市早苗去年11月在國會發表「台灣有事」言論後中日關係惡化，中國政府於去年11月14日呼籲國民暫時避免前往日本。今年以來更是兩度以日本治安不佳、地震頻繁為由，呼籲中國公民「近期避免前往日本」。

報導指出，在20個與中日通航的機場中，有10個機場的中國航班減為0，分別是仙台、茨城、新潟、富山、小松、神戶、岡山、佐賀、長崎、鹿兒島。

班次減少最多的是關西國際機場，由2355個減少為888個，大減62%。與關西機場開通航線的中國機場從29個減少至14個。四川航空取消了飛往關西機場的航班，青島航空和廈門航空也有8成以上停飛。

東京的成田機場從1185個航班減少到778個，減少34%，羽田機場從991個減少到957個，減少3%。與關西國際機場相比，東京的機場航班減少率較低，可能與航班實際起降量低於現有起降時刻配額的80%，航空公司將失去次年同一時期、同一時段的優先配額權有關。在羽田、成田等繁忙機場，航空公司可能判斷，一旦削減航班，將不利復航。

以去年12月數據來看，雖有904個中國飛往日本航班取消，但沒有機場的航班減為0。預計之後停飛航班增至3倍以上，影響將持續至冬季時刻表持續的3月底。

相關新聞

陸委會：手機電腦有觸法疑慮內容 赴港澳前先備份刪除

香港、澳門是國人出境旅遊的熱門地點，因應寒假及春節假期旅遊旺季，陸委會2日表示，港澳目前仍維持「橙色燈號」，建議民眾「避...

繼明家11人遭處死 陸今對緬北電詐集團白家4人執行死刑

中國大陸鐵腕展現反詐決心。緬北明家犯罪集團案11名罪犯上周四被執行死刑，新華社報導，廣東省深圳市中級人民法院2日對緬北白...

國共智庫論壇重民生 在北京台灣人看好：合作空間很多

「國共兩黨智庫論壇」將於三日在北京登場，藍營強調此次交流重民生、輕政治，在北京創業的徐韜認為，兩岸產業有很多合作空間，例...

國共智庫論壇明登場 北京學者：大陸反獨促交流

「國共兩黨智庫論壇」將於三日在北京登場，藍營盼迎來兩岸融冰，成為推動進一步交流合作的開始。北京聯合大學台灣研究院院長李振...

國共智庫論壇將登場…蕭旭岑抵達北京：鄭主席交付要凝聚共識、互相合作

「國共兩黨智庫論壇」明日舉行，國民黨副主席蕭旭岑今天中午抵達北京首都機場後，一行走要客（VIP）通道通關，用午餐後抵達下...

美俄烏3方會談前 王毅晤紹伊古：中俄加大互挺核心利益

在新一輪美俄烏三方會談前夕，俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古受俄羅斯總統普亭委派，1日前往北京與中國外長王毅進行戰略溝通。王...

