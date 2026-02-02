快訊

藍營竹縣愈演愈烈！陳見賢今辭黨部主委 心疼「這個家沒人照顧」

白沙屯媽祖「粉紅超跑」往北港進香 除山邊媽外將有第3尊神像同行

始源也到金寶山了！ S媽忍不住大聲哭喊「寶貝妳重生了」

聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會：手機電腦有觸法疑慮內容 赴港澳前先備份刪除

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
因應寒假及春節假期旅遊旺季，陸委會2日發布新聞稿，提醒民眾赴港、澳留意當地法規禁令及可能風險。（本報系資料照）
因應寒假及春節假期旅遊旺季，陸委會2日發布新聞稿，提醒民眾赴港、澳留意當地法規禁令及可能風險。（本報系資料照）

香港、澳門是國人出境旅遊的熱門地點，因應寒假及春節假期旅遊旺季，陸委會2日表示，港澳目前仍維持「橙色燈號」，建議民眾「避免非必要旅行」，並提醒民眾注意個人及隨身物品安全，例如手機、個人電腦是否存有可能被搜查或沒收、甚至入罪的內容，建議在台先備份後刪除。

陸委會2日發布新聞稿，提醒民眾赴港、澳留意當地法規禁令及可能風險。

陸委會表示，港、澳法令對於入出境可以攜帶的物品與台灣的規範不同，提醒民眾前往或過境港澳，切勿攜帶瓦斯防狼噴霧器、電擊棒、伸縮警棍、手指虎、彈簧刀、梳子刀等，避免觸法而影響既定行程。

據香港星島日報報導，香港一名女子1日準備前往台灣時，遭機場保安人員發現其手提行李中有一支胡椒噴霧，被以涉嫌違反《火器及彈藥條例》逮捕。女子後獲准保釋候查，案件交由機場警區刑事調查隊第二隊進一步處理。

陸委會說明，考量港澳情勢變化及當地法令規定與執法趨勢，目前香港、澳門旅遊警示仍維持「橙色」燈號，建議民眾「避免非必要旅行」，且須留意當地法規對人身安全及權益之可能風險，並注意個人及隨身物品安全。

陸委會指出，倘在港澳期間遇急難事件，可撥打陸委會香港辦事處（駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：852-6143-9012），或陸委會澳門辦事處（駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：853-6687-2557）尋求協助。

陸委會指出，國人赴港澳前宜審慎評估前往或過境港澳行程及風險，相關資訊可參閱陸委會官網設置的「陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」、「國人赴陸港澳風險專區」、「政府因應『港版國安法』專區」，並於出發前至陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」系統進行登錄。另，有關禁止攜帶入境港澳的物品，可參閱香港警務處網頁、香港海關網頁、澳門海關網頁。

延伸閱讀

2026香港年宵 2月18日高雄中央公園登場

陳培瑜要李貞秀請教麥玉珍放棄國籍 陳智菡：我國有兩岸人民關係條例

香港假結婚詐騙手法冒起 專騙中國大陸男子

2檢察官赴陸旅遊遭盤查 陸委會籲公務員：沒事盡量不要去

相關新聞

陸委會：手機電腦有觸法疑慮內容 赴港澳前先備份刪除

香港、澳門是國人出境旅遊的熱門地點，因應寒假及春節假期旅遊旺季，陸委會2日表示，港澳目前仍維持「橙色燈號」，建議民眾「避...

繼明家11人遭處死 陸今對緬北電詐集團白家4人執行死刑

中國大陸鐵腕展現反詐決心。緬北明家犯罪集團案11名罪犯上周四被執行死刑，新華社報導，廣東省深圳市中級人民法院2日對緬北白...

國共智庫論壇重民生 在北京台灣人看好：合作空間很多

「國共兩黨智庫論壇」將於三日在北京登場，藍營強調此次交流重民生、輕政治，在北京創業的徐韜認為，兩岸產業有很多合作空間，例...

國共智庫論壇明登場 北京學者：大陸反獨促交流

「國共兩黨智庫論壇」將於三日在北京登場，藍營盼迎來兩岸融冰，成為推動進一步交流合作的開始。北京聯合大學台灣研究院院長李振...

國共智庫論壇將登場…蕭旭岑抵達北京：鄭主席交付要凝聚共識、互相合作

「國共兩黨智庫論壇」明日舉行，國民黨副主席蕭旭岑今天中午抵達北京首都機場後，一行走要客（VIP）通道通關，用午餐後抵達下...

美俄烏3方會談前 王毅晤紹伊古：中俄加大互挺核心利益

在新一輪美俄烏三方會談前夕，俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古受俄羅斯總統普亭委派，1日前往北京與中國外長王毅進行戰略溝通。王...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。