快訊

未登記綠初選…基議員許睿慈不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

進喔！白沙屯媽今年北港進香擲筊擇定 4月12日登轎出發共8天7夜

聽新聞
0:00 / 0:00

國共智庫論壇明登場 北京學者：大陸反獨促交流

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
對於國共兩黨交流，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣認為，大陸方面的大門一直是敞開的，鄭麗文也堅持九二共識，認同是「中國人」，因此可以說「交流的條件很好」。（記者廖士鋒／攝影）
對於國共兩黨交流，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣認為，大陸方面的大門一直是敞開的，鄭麗文也堅持九二共識，認同是「中國人」，因此可以說「交流的條件很好」。（記者廖士鋒／攝影）

「國共兩黨智庫論壇」將於三日在北京登場，藍營盼迎來兩岸融冰，成為推動進一步交流合作的開始。北京聯合大學台灣研究院院長李振廣受訪認為，大陸今年將持續反獨、促交流，對兩岸交流的大門始終是敞開的，尤其國民黨主席鄭麗文也堅持九二共識，認同是「中國人」，可以說「交流的條件很好」，但關鍵是能否頂住來自民進黨的阻撓壓力。

對論壇舉辦，李振廣近日受訪表示，國、共兩黨交流的進一步恢復是非常難得的，因為過去幾年，雖常有國民黨的副主席、秘書長等層級來大陸訪問，但「不成規模」。此次雖非過往的「國共論壇」，以智庫交流先行，但國民黨將至少有一個「成規模的交流團」前來參會，近十年來並不多見，相信會是一個很好的開端和嘗試，「有了開始，就會有後續」。

李振廣表示，論壇交流領域包括產業、醫療、科技、旅遊、環保等，在交流本身已具備強烈象徵意義下聚焦民生，將有助於解決當前兩岸交往存在的實際問題，藉此交換意見，增進了解，這類務實交流對兩岸關係發展會更有意義。

就國共兩黨今年的交流前景，李振廣說，大陸方面的大門一直是敞開的，鄭麗文也堅持九二共識，認同是「中國人」，因此可以說「交流的條件很好」，但接下來要關注的是，國民黨與大陸交流的障礙可能主要來自台灣內部，尤其是民進黨的阻撓。因此，他也期待國民黨要敢於和民進黨做鬥爭，共同反對台獨，促進兩岸交流，增進同胞福祉。

國共論壇

延伸閱讀

傳盧秀燕3月訪美 知情人士證實：規劃中

影／率團出發國共論壇 蕭旭岑：國民黨要當兩岸和平的締造者

國民黨中常委選舉出爐！陳菁徽最高票 韓國瑜、鄭麗文人馬也入列

鄭麗文提「兩岸和平框架」 藍高層：跟洪秀柱「和平協議」不一樣

相關新聞

戰備反腐？精密解讀張又俠被習近平拔官清洗

習近平持續清洗軍隊高層，中共中央軍委副主席張又俠突然在2026年1月24日，被以「涉嫌嚴重違紀違法」而遭到中共中央立案調查，另一位同被調查者還有中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立。這是繼前中國國防部長李尚福、中央軍委副主席何衛東之後，又一次習近平針對軍方的權力清洗。

國共智庫論壇重民生 在北京台灣人看好：合作空間很多

「國共兩黨智庫論壇」將於三日在北京登場，藍營強調此次交流重民生、輕政治，在北京創業的徐韜認為，兩岸產業有很多合作空間，例...

國共智庫論壇明登場 北京學者：大陸反獨促交流

「國共兩黨智庫論壇」將於三日在北京登場，藍營盼迎來兩岸融冰，成為推動進一步交流合作的開始。北京聯合大學台灣研究院院長李振...

施壓日本 中國首公開釣島巡航現場畫面

中日關係緊張下，中國海警局1日發布「執法於海」影片，首度公開中國海警巡航釣魚島的畫面。中方稱這是中國海警首度公開在釣魚島...

委國變天後首位拉美領袖訪中 烏拉圭總統3日見習近平

烏拉圭總統奧爾西1日抵北京，開啟為期一周對中國的國是訪問，成為美國1月3日以軍事行動抓捕委內瑞拉總統馬杜洛以來，首位訪問...

限韓令鬆綁？JYP攜手騰訊設合資公司布局大中華區

南韓總統李在明上個月初訪問中國大陸後，延續近十年的「限韓令」可望鬆綁？韓聯社2日報導，南韓大型經紀公司JYP娛樂中國子公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。