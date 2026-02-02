國共智庫論壇明登場 北京學者：大陸反獨促交流

「國共兩黨智庫論壇」將於三日在北京登場，藍營盼迎來兩岸融冰，成為推動進一步交流合作的開始。北京聯合大學台灣研究院院長李振廣受訪認為，大陸今年將持續反獨、促交流，對兩岸交流的大門始終是敞開的，尤其國民黨主席鄭麗文也堅持九二共識，認同是「中國人」，可以說「交流的條件很好」，但關鍵是能否頂住來自民進黨的阻撓壓力。

對論壇舉辦，李振廣近日受訪表示，國、共兩黨交流的進一步恢復是非常難得的，因為過去幾年，雖常有國民黨的副主席、秘書長等層級來大陸訪問，但「不成規模」。此次雖非過往的「國共論壇」，以智庫交流先行，但國民黨將至少有一個「成規模的交流團」前來參會，近十年來並不多見，相信會是一個很好的開端和嘗試，「有了開始，就會有後續」。

李振廣表示，論壇交流領域包括產業、醫療、科技、旅遊、環保等，在交流本身已具備強烈象徵意義下聚焦民生，將有助於解決當前兩岸交往存在的實際問題，藉此交換意見，增進了解，這類務實交流對兩岸關係發展會更有意義。

就國共兩黨今年的交流前景，李振廣說，大陸方面的大門一直是敞開的，鄭麗文也堅持九二共識，認同是「中國人」，因此可以說「交流的條件很好」，但接下來要關注的是，國民黨與大陸交流的障礙可能主要來自台灣內部，尤其是民進黨的阻撓。因此，他也期待國民黨要敢於和民進黨做鬥爭，共同反對台獨，促進兩岸交流，增進同胞福祉。