限韓令鬆綁？JYP攜手騰訊設合資公司布局大中華區

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
韓總統李在明今年1月4日至7日對中國進行國事訪問後，中韓關係已明顯改善。圖為1月5日國宴後，李在明（左）用大陸國家主席習近平（右二）早前送的小米手機自拍。（歐新社）
南韓總統李在明上個月初訪問中國大陸後，延續近十年的「限韓令」可望鬆綁？韓聯社2日報導，南韓大型經紀公司JYP娛樂中國子公司「北京傑偉品文化交流有限公司」將與中國騰訊音樂娛樂集團（TME）、南韓希傑娛樂傳媒（CJ ENM）攜手成立面向大中華區的合資公司「ONECEAD」。

據JYP方面2日消息，ONECEAD將由傑偉品與騰訊音樂聯手成立的「NCC娛樂」，以及希傑娛樂共同出資設立。

據悉，ONECEAD這一名稱融合了JYP的企業理念「Leader in Entertainment」（引領娛樂產業）與希傑的核心價值「ONLYONE」（唯一性）。新公司將負責通過Mnet Plus選秀節目《PLANET C : HOME RACE》誕生的中國男團的藝人經紀與運營管理業務。

中國大陸自2016年因南韓部署美國薩德反飛彈系統而對南韓文化娛樂產業祭出「限韓令」，大幅限制南韓藝人登陸演出、禁播韓劇、叫停綜藝節目合作，並限制南韓文化公司在中國大陸的投資。

據韓聯社報導，李在明1月7日在上海舉行記者會時，在被問到「限韓令」問題何時能得到解決時表示，預計相關問題可望循序漸進地得到解決。李在明指出，中國政府一直否認有「限韓令」的存在，但此次措辭則略不同於以往。大陸國家主席習近平在與其會談上表示，「冰凍三尺非一日之寒，故化冰三尺也非一日之功、瓜到熟時蒂自落」。

不過據新加坡《聯合早報》報導，南韓男團防彈少年團（BTS）近期預告將在全球30多個城市舉行大規模巡演，唯獨排除中國大陸。有專家表示，儘管近期中韓關係正在逐步改善，但對於短期內全面解除「限韓令」的可能性持謹慎態度。

澳洲麥考瑞大學媒體學者凱斯（Sarah Keith）預測，中國有可能會逐步放寬「限韓令」這項非正式限制，但過程「會非常緩慢」，南韓藝人要恢復到過去那種程度的在中國大陸活動，可能需要大約五年時間。

