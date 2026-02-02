快訊

受夠Google搜尋AI摘要？4方法移除 還原最乾淨的Google Search搜尋結果

未登記綠初選…基議員許睿慈不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

王毅：中俄應在涉核心利益問題加大相互支持

中央社／ 台北2日電

中國外長王毅昨天在北京會見到訪的俄羅斯國安會秘書長蕭伊古（Sergei Shoigu）時強調，中俄應就關乎兩國關係的重大問題保持緊密溝通，在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持。

據中國外交部官網，同時也是中共中央政治局委員、中央外辦主任的王毅會見時表示，當前世界更加變亂交織，二戰後國際秩序和國際關係準則受到嚴重衝擊，世界面臨倒退回叢林法則的現實危險。

王毅說，中俄作為世界大國和聯合國安理會常任理事國，有責任有義務踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

王毅強調，中俄互為最大鄰國和新時代全面戰略協作 夥伴，應就關乎兩國關係的重大問題保持緊密溝通，在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持，維護好兩國各自和共同利益。他也形容元首引領是中俄關係高水平發展的最大優勢和根本保障。

中國外交部官網並公布，雙方還就共同關心的各種國際和地區問題深入進行了戰略溝通。

另據俄國衛星通訊社，蕭伊古在會談後表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平保持著密切對話，今年將繼續展開定期交流。

蕭伊古強調，「莫斯科與北京將對西方國家破壞俄中戰略夥伴關係的企圖作出共同回應」。

他說，「西方國家...妄圖拆散我們的夥伴關係。我們絕不會坐視不理」。

他也說，兩國在國際舞台上保持著傳統高水平的協調合作，在維護國家利益、主權與安全方面的立場高度一致或相近。

在台灣議題方面，蕭伊古說，「我們在台灣問題上將持續堅定地支持北京」。

蕭伊古並且表示，俄羅斯正密切關注日本加速推進軍事化的政策。

蕭伊古同時提到，俄羅斯願與北京加強外交協調，包括在聯合國和安理會平台，以及金磚國家、上海合作組織等多邊框架內，「構建覆蓋整個歐亞大陸的、平等且不可分割的安全體系」。

延伸閱讀

討論俄烏局勢？俄安全會議秘書紹伊古抵北京 將與王毅會談

與加國外長會面 陸外長王毅：中國願同加拿大加強溝通、排除干擾

王毅非洲之行提一中原則 外交部嚴正抗議譴責

王毅與索馬利亞外長通話：反對索馬利蘭勾結台灣謀獨行徑

相關新聞

戰備反腐？精密解讀張又俠被習近平拔官清洗

習近平持續清洗軍隊高層，中共中央軍委副主席張又俠突然在2026年1月24日，被以「涉嫌嚴重違紀違法」而遭到中共中央立案調查，另一位同被調查者還有中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立。這是繼前中國國防部長李尚福、中央軍委副主席何衛東之後，又一次習近平針對軍方的權力清洗。

國共智庫論壇重民生 在北京台灣人看好：合作空間很多

「國共兩黨智庫論壇」將於三日在北京登場，藍營強調此次交流重民生、輕政治，在北京創業的徐韜認為，兩岸產業有很多合作空間，例...

國共智庫論壇明登場 北京學者：大陸反獨促交流

「國共兩黨智庫論壇」將於三日在北京登場，藍營盼迎來兩岸融冰，成為推動進一步交流合作的開始。北京聯合大學台灣研究院院長李振...

施壓日本 中國首公開釣島巡航現場畫面

中日關係緊張下，中國海警局1日發布「執法於海」影片，首度公開中國海警巡航釣魚島的畫面。中方稱這是中國海警首度公開在釣魚島...

委國變天後首位拉美領袖訪中 烏拉圭總統3日見習近平

烏拉圭總統奧爾西1日抵北京，開啟為期一周對中國的國是訪問，成為美國1月3日以軍事行動抓捕委內瑞拉總統馬杜洛以來，首位訪問...

限韓令鬆綁？JYP攜手騰訊設合資公司布局大中華區

南韓總統李在明上個月初訪問中國大陸後，延續近十年的「限韓令」可望鬆綁？韓聯社2日報導，南韓大型經紀公司JYP娛樂中國子公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。