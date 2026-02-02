張又俠落馬 港媒嘆：共軍史上「父子上將悲劇」

中共中央軍委副主席張又俠1月24日驚傳落馬，香港星島日報《中國觀察》專欄2日發表題為「張宗遜張又俠 父子上將悲劇」的文章指出，75歲的張又俠創下中共反腐記錄—年齡最大被查處的中央領導人，勢必將牢底坐穿。文章稱，張又俠是中共」紅二代」，也是解放軍罕見的「父子上將」，其父張宗遜是中共開國上將。共軍史上另一對父子上將是前中央軍委副主席張震與前第二炮兵政委張海陽。不同的是，張震父子圓滿謝幕，張宗遜父子則是悲劇收場。

張宗遜陝西人，1924年加入中國共產黨，1926年考入黃埔軍校，同年參加北伐戰爭。1927年追隨毛澤東參加秋收起義，直接護毛上井岡山，參加了二萬五千里長征。國共內戰期間，張宗遜擔任西北野戰軍第一副司令員，與彭德懷、習近平之父習仲勛聯手解放大西北，中共建政後長期擔任解放軍副總參謀長。

星島日報指出，張宗遜在共軍資歷很老，是中共第七、八屆中央候補委員，1955年被授予上將軍銜，在55名上將之中名列前茅。文革爆發張宗遜一度靠邊站，林彪事件之後，於1973年擔任總後勤部部長。不過，毛澤東逝世後，張宗遜寫效忠信給「四人幫」成員江青，文革結束之後就黯然下台。1983年只安排了全國政協委員，連政協常委也不是，而與他同期的上將幾乎都官拜國家領導人。

文章稱，張宗遜有兩個兒子，長子張新俠曾任軍工企業「中國長城工業總公司」總裁，張又俠是次子。張又俠少年入伍，1979年至1985年參加對越戰爭，屢立戰功，展現優異的指揮才能。作為解放軍少數具備真正戰場經驗的高級將領，張又俠在解放軍內頗具影響力。

張又俠在2012年中共十八大出任中央軍委委員、總裝備部部長，十九大任政治局委員兼軍委副主席，二十大再以72歲高齡連任政治局委員，並成為排名第一的軍委副主席，但最終因「嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重託」「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」等「五個嚴重」而身敗名裂。