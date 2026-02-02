解放軍報：查處張又俠是清除絆腳石 籲全軍隨時準備打仗

快訊

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
針對張又俠案，解放軍報2日再表評論員文章，強調解放軍「聽黨話、跟黨走」的信念始終如磐。（美聯社）
針對中共中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立落馬，中共中央軍委機關報《解放軍報》2日在頭版連續第三天發表評論員文章稱，「堅決查處張又俠、劉振立等腐敗分子，清除的是影響事業發展的攔路虎、絆腳石，擠去的是戰鬥力建設的水分，激盪的是奮鬥攻堅的精氣神，為強軍事業發展注入強大動力。」

這篇題為「以強烈的使命擔當攻堅奮進」的評論員文章要求解放軍全軍官兵，要把思想和行動統一到中共中央、中央軍委和中央軍委主席習近平的重大決策部署上來，深刻認識反腐越徹底、攻堅越托底、強軍越有底的規律大勢，看到深入推進政治整訓、正風肅紀反腐帶來的新風正氣，把全部心思和精力放在強軍勝戰上，以實際行動踐行對黨忠誠、奮進強軍一流。

文章並提出解放軍的三個「始終」：人民軍隊堅定捍衛國家主權、安全、發展利益，為人民謀幸福、為民族謀復興的初心始終如一；聽黨話、跟黨走的信念始終如磐；矢誌強軍、邁向一流的意志始終堅定。

《解放軍報》指出，今年是「十五五」開局之年，是實現建軍一百年奮鬥目標的攻堅之年。全軍官兵要鑄牢政治忠誠，要深入推進政治建軍，要紮實抓好規劃開局，要全面加強練兵備戰。

文章稱，「堅持戰鬥力這個唯一的根本的標準，緊盯戰爭之變、科技之變、對手之變，紮實推進實戰化軍事訓練，加快先進戰鬥力建設，隨時準備打仗，隨時能打勝仗。」

大陸國防部1月24日宣布，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經中共中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。

1月31日，《解放軍報》發表題為「堅定反腐必勝、強軍必成的信念信心」的評論員文章指出，「堅決查處張又俠、劉振立，是全面從嚴治黨的重大成果、反腐敗鬥爭的重大勝利，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現，對於推動人民軍隊拔除流毒根源、實現換羽重生，具有重要意義。」

文章並稱，對張又俠、劉振立立案審查調查，「是消除重大政治隱患的堅決鬥爭」，呼籲解放軍全軍要貫徹軍委主席負責制，「堅決聽習主席指揮、對習主席負責、讓習主席放心。」

2月1日《解放軍報》再發表題為「持續深化政治整訓 縱深推進正風反腐」的評論員文章表示，「嚴肅查處張又俠、劉振立，彰顯了我們黨堅定捍衛人民軍隊政治本色的鮮明態度，體現了堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰的決心意志」；「軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有腐敗分子藏身之地」。

