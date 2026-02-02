快訊

影／國共論壇會不會見宋濤？蕭旭岑今率團出發：客隨主便

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
國民黨副主席蕭旭岑（中）今晨偕同國民黨智庫副董事長李鴻源（左），率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，蕭旭岑強調，這次行程主要是為了台灣的產業跟百姓。記者黃仲明／攝影
國民黨副主席蕭旭岑（中）今晨偕同國民黨智庫副董事長李鴻源（左），率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，蕭旭岑強調，這次行程主要是為了台灣的產業跟百姓。記者黃仲明／攝影

國民黨副主席蕭旭岑今晨偕同國民黨智庫副董事長李鴻源，率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。蕭旭岑說這次過去主要是出席明天舉行的論壇，是國民黨與共產黨兩黨智庫對接的論壇，後天會到清華大學參訪，今晚也會出席由中央台辦舉辦的晚宴。

蕭旭岑表示，這次赴陸會討論的包括觀光產業、精密機械、醫療，以及各項能源、防災等專業領域，為台灣的老百姓跟對岸交流，針對各個領域的專業，看看雙方有無共識，可不可以合作。至於這次會不會談到「鄭習會」的可能性，以及會不會見到宋濤或是其他官員？蕭旭岑強調，這次行程主要是為了台灣的產業跟百姓，中國國民黨要當台灣產業的溝通者、台灣老百姓的保護者、兩岸和平的締造者，這是這一次很重要的使命，至於會不會見到宋濤或其他官員就客隨主便、尊重主人的安排。

國民黨主席鄭麗文日前表示，「美國曾是我們的恩人，但中國大陸是我們的親人，中華民國從二戰到戰後的台灣，絕對不會忘記美國的情誼，但也絕對做不出骨肉相殘的事」。媒體詢問蕭旭岑對此言論的看法，他說「當然認同」。蕭旭岑指出，中華民國憲法規定，台灣與大陸本來就不是兩個國家，是同一個國家下的關係，從歷史、文化、血緣跟情感，台灣跟對岸本來就不應該有切割的概念，雙方當然是親人，只是在政治上的分歧還沒有解決。

國民黨智庫副董事長李鴻源說明，本次出訪的團員大部分都不是國民黨籍，都是相關領域的專家學者、理事長、秘書長，所以談的東西是非常專業的，從水利、防災、AI、人工智慧、精密機械、醫療、觀光旅遊，都是台灣產業目前需要有所突破的部分。李鴻源強調，台灣與大陸各有強項也有需要互補的地方，希望透過這樣一個平台帶來良性的交流互動，為業者創造商機，彼此互相了解、減少歧見，慢慢營造一個和平的氛圍，這就是本次交流主要的目的。

台灣國理事長陳峻涵今晨也率員到場抗議，他說中共的飛彈還對著台灣，鄭麗文說中共是親人，蕭旭岑今天還要以九二共識的基礎到對岸進行國共論壇，他一定要代表台灣社會到場譴責、表達憂心，如果認為中共是親人，去了就不要回來，到對岸好好團圓。

國民黨副主席蕭旭岑率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，他出發前揮手 。記者黃仲明／攝影
國民黨副主席蕭旭岑率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，他出發前揮手 。記者黃仲明／攝影

