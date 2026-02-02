快訊

爭取選台中市長 江啟臣今晚宣布簽署同意黨中央協議方案

被問張又俠遭整肅 川普3稱「習是中國老大」

聯合報／ 編譯高詣軒、記者黃雅慧／綜合報導
美國總統川普一月卅一日在空軍一號上答覆媒體提問。法新社

美國總統川普一月卅一日搭乘空軍一號飛往佛州，在機上接受媒體訪問。被問到中國大陸近期發生的軍方整肅，川普說，就他看來，中國只有一個「老大」，即中國國家主席習近平，他也正和習近平打交道。

北京日前宣布，中共中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，遭立案審查調查。

川普被問及此事時說，「在中國，只有一個老大，就是習主席，他是我正在打交道的人」。至於此事是否引發穩定性及台灣相關疑慮時，川普未正面回應，僅重申「我覺得習主席就是老大」，他正密切關注局勢，習近平在中國備受敬重，「他是老大」。川普前後共三次稱習是「老大」。

美國務卿魯比歐上周被問到張又俠案時稱，北京在軍事上投入大量資金，顯然有人貪汙挪用這些資金，中共正試圖處理。中共整肅軍方高層是內部議題，不會與美方深入分享或討論，但美方高度關注。

解放軍報昨再刊文提及查處張又俠、劉振立，稱此體現打贏軍隊反腐敗鬥爭決心，清除影響中共對軍隊絕對領導、危害中共執政根基的重大政治隱患；並稱共軍將持續深化「政治整訓」，推進正風肅紀。

討論俄烏局勢？俄安全會議秘書紹伊古抵北京 將與王毅會談

據俄羅斯聯邦安全會議訊息，俄羅斯聯邦安全會議秘書謝爾蓋·紹伊古1日抵達中國，他將與大陸外長王毅舉行會談，討論國際和地區安...

繼續施壓日本 陸釋出釣魚台巡航畫面

中日關係緊張下，大陸海警局昨日發布「執法於海」影片，公開大陸海警巡航釣魚台的畫面。陸方稱這是大陸海警首度公開在釣魚台巡航...

今赴陸國共論壇 蕭旭岑：不簽政治協議、陸委會免緊張

國民黨副主席蕭旭岑今晨將偕同國民黨智庫副董事長李鴻源，率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。此行是否觸及「鄭習會」備...

烏拉圭總統昨抵北京 委國變天後首位到訪拉美領袖

烏拉圭總統奧爾西昨抵北京，開啟為期一周對大陸國是訪問，成為美國一月三日以軍事行動抓捕委內瑞拉總統馬杜洛以來，首位訪問大陸...

國共論壇重啟！學者：讓對岸知道 台未放棄建互信

國民黨副主席蕭旭岑今率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授趙建民指，從美國多...

