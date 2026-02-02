被問張又俠遭整肅 川普3稱「習是中國老大」

美國總統川普一月卅一日搭乘空軍一號飛往佛州，在機上接受媒體訪問。被問到中國大陸近期發生的軍方整肅，川普說，就他看來，中國只有一個「老大」，即中國國家主席習近平，他也正和習近平打交道。

北京日前宣布，中共中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，遭立案審查調查。

川普被問及此事時說，「在中國，只有一個老大，就是習主席，他是我正在打交道的人」。至於此事是否引發穩定性及台灣相關疑慮時，川普未正面回應，僅重申「我覺得習主席就是老大」，他正密切關注局勢，習近平在中國備受敬重，「他是老大」。川普前後共三次稱習是「老大」。

美國務卿魯比歐上周被問到張又俠案時稱，北京在軍事上投入大量資金，顯然有人貪汙挪用這些資金，中共正試圖處理。中共整肅軍方高層是內部議題，不會與美方深入分享或討論，但美方高度關注。

解放軍報昨再刊文提及查處張又俠、劉振立，稱此體現打贏軍隊反腐敗鬥爭決心，清除影響中共對軍隊絕對領導、危害中共執政根基的重大政治隱患；並稱共軍將持續深化「政治整訓」，推進正風肅紀。