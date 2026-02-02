繼續施壓日本 陸釋出釣魚台巡航畫面

中日關係緊張下，大陸海警局昨日發布「執法於海」影片，公開大陸海警巡航釣魚台的畫面。陸方稱這是大陸海警首度公開在釣魚台巡航的現場畫面，還稱影片可清晰看出大陸海警艦船距離釣魚台距離很近，位於釣魚台十二海里領海範圍內。

大陸環球網指，影片展現大陸海警依法履行守海護疆職責使命，並公布諸多近年來大陸海警開展海上維權執法、打擊海上犯罪、實施海上救援的畫面。根據影片畫面，出現大陸海警執法人員與釣魚台「同框」，能看到釣魚台列嶼上豐富植被。此外，近年來多次參與巡航釣魚台的中共海警一三○六艦等艦船也在影片中亮相。

影片聲稱，「近期日本再次操弄涉台議題，甚至妄議釣魚島（釣魚台），海警一系列動作清晰傳遞了訊號，中國不僅有決心更有能力，維持在釣魚島的常態化存在，任何侵權挑釁行為，都將遭到中方堅決抵制」。

針對前述影片釋出的訊號，中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所研究員楊霄表示，這反映出近些年來大陸海警在釣魚台開展巡航的常態，持續且穩定地位於釣魚台「領海」範圍內巡航。

據報導，去年大陸海警共發布十九次在釣魚台開展巡航及維權執法行動的通報，而且每月都會發布一次在釣魚台領海內巡航通報。

除了釣魚台，影片也公開多段海警在南海「維權執法」畫面，並以較大篇幅展現二○二四年六月十七日，大陸海警與菲國軍方人員在仁愛礁衝突事件。