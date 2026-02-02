烏拉圭總統昨抵北京 委國變天後首位到訪拉美領袖

烏拉圭總統奧爾西昨抵北京，開啟為期一周對大陸國是訪問，成為美國一月三日以軍事行動抓捕委內瑞拉總統馬杜洛以來，首位訪問大陸的拉丁美洲領導人。奧爾西預計周二會見大陸國家主席習近平。

在馬杜洛被捕滿月之際，中方對於拉美國家地位以及美方強硬做法會否有相關表述，引發關注。

奧爾西行前接受新華社專訪表示，期待此行為烏中友好添磚加瓦。他提到烏拉圭今年將擔任「拉共體」輪值主席國和南方共同市場輪值主席國，並表明，在烏拉圭擔任前述主席國期間，希望拉共體透過加強與中國及其他國家、組織的合作，朝著建設更加和諧的世界而努力。

奧爾西昨抵北京，中方由去年曾以習近平特使身分赴烏拉圭、出席奧爾西就職儀式的農業農村部長韓俊接機。這是奧爾西首次對大陸國是訪問，抵達北京後他在網路社群發文表示，此行將執行一項「旨在提升烏拉圭全球地位、創造機會、吸引投資和促進發展的戰略使命」。

據烏拉圭總統府發布，奧爾西一行今日將參訪長城與故宮，預計三日上午與習近平舉行會談，下午會見大陸總理李強、人大常委會委員長趙樂際；四日轉往上海繼續行程。

大陸外交部表示，習近平將與奧爾西就深化中烏全面戰略夥伴關係，推進高品質共建「一帶一路」，以及「共同關心的國際和地區問題」深入交換意見。

隨同奧爾西訪陸的包括烏拉圭多名內閣正副部長、公共企業和國家機構領袖，及逾九十間公司代表。烏國外長盧貝特金表示，龐大的代表團展示各業界擁有共同期望，即在大陸尋求更多機遇，包含吸引更多大陸遊客及對烏的戰略性投資。