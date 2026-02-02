快訊

爭取選台中市長 江啟臣今晚宣布簽署同意黨中央協議方案

聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／兩岸論述說服民意 藍面臨3大考驗

聯合報／ 本報記者鄭媁
國共論壇將於本周在北京舉行，鄭麗文強調自己不會在美中兩國選邊站。記者杜建重／攝影
國共論壇將於本周在北京舉行，鄭麗文強調自己不會在美中兩國選邊站。記者杜建重／攝影

停辦九年的國共論壇將重啟，國民黨主席鄭麗文先前說「美國曾是恩人，大陸是親人」的論述，意在凸顯國民黨比民進黨更擅長在美中平衡尋求戰略定位；然而，在融冰兩岸、深化台美的同時，國民黨如何將此優勢，轉化為選舉時主流民意的認同，必須謹慎拿捏。

鄭麗文多次提及「不需要在美中之間選擇」，並在日前的媒體專訪透露，華府對賴政府多有不滿，一直希望她早點訪美，更提及美國共和黨與國民黨的情誼深厚。從鄭的談話，國民黨想建構「平衡外交」敘事，強調國民黨獲得共和黨信任，又可與北京重啟對話。

尤其，智庫論壇刻意去政治化，聚焦民生議題，塑造國民黨「務實、為民謀利」形象，正好與民進黨的「政治攻擊」形成對比。不過這套策略能否說服主流民意，仍存在三個考驗。

一是話語權之爭。國民黨雖強調「站在台灣人的立場，守護台灣利益」，但九二共識長期遭民進黨汙名化，此次論壇，國共雙方的任何表述都會被放大檢視。

其次是選舉時程壓力。國民黨將論壇視為累積互信、最終促成「鄭習會」的漸進過程，問題是，連戰二○○五年訪陸，三年後即有馬英九執政落實成果，面對年底地方選舉，民進黨已提前操作「賣台、統戰」等連串攻擊，國民黨能否在短時間內，向選民證明兩岸交流的具體效益？

第三是美中平衡的現實困境。鄭麗文批評民進黨「單押美國」，主張國民黨更有能力在兩強間斡旋；但「先陸後美」的出訪規畫，如何避免被華府解讀為優先選邊？

國民黨想在二○二八重返執政，今年底九合一選舉是重中之重，在兩岸論述動輒被政治化的環境下，既要展現與民進黨的差異化，又不能給對手留下喪失主體性的攻擊空間，穩步爭取主流民意的認可，才是國民黨關鍵課題。

國共論壇 鄭麗文 九合一選舉

延伸閱讀

黃國昌成立新北競選總部 趙少康：藍白合作讓新北更有型

國民黨中常委選舉出爐！陳菁徽最高票 韓國瑜、鄭麗文人馬也入列

國民黨主席鄭麗文中常委投票 不回應敏感提問

鄭麗文提「兩岸和平框架」 藍高層：跟洪秀柱「和平協議」不一樣

相關新聞

討論俄烏局勢？俄安全會議秘書紹伊古抵北京 將與王毅會談

據俄羅斯聯邦安全會議訊息，俄羅斯聯邦安全會議秘書謝爾蓋·紹伊古1日抵達中國，他將與大陸外長王毅舉行會談，討論國際和地區安...

被問張又俠遭整肅 川普3稱「習是中國老大」

美國總統川普一月卅一日搭乘空軍一號飛往佛州，在機上接受媒體訪問。被問到中國大陸近期發生的軍方整肅，川普說，就他看來，中國...

繼續施壓日本 陸釋出釣魚台巡航畫面

中日關係緊張下，大陸海警局昨日發布「執法於海」影片，公開大陸海警巡航釣魚台的畫面。陸方稱這是大陸海警首度公開在釣魚台巡航...

今赴陸國共論壇 蕭旭岑：不簽政治協議、陸委會免緊張

國民黨副主席蕭旭岑今晨將偕同國民黨智庫副董事長李鴻源，率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。此行是否觸及「鄭習會」備...

烏拉圭總統昨抵北京 委國變天後首位到訪拉美領袖

烏拉圭總統奧爾西昨抵北京，開啟為期一周對大陸國是訪問，成為美國一月三日以軍事行動抓捕委內瑞拉總統馬杜洛以來，首位訪問大陸...

國共論壇重啟！學者：讓對岸知道 台未放棄建互信

國民黨副主席蕭旭岑今率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授趙建民指，從美國多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。