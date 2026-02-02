新聞眼／兩岸論述說服民意 藍面臨3大考驗

停辦九年的國共論壇將重啟，國民黨主席鄭麗文先前說「美國曾是恩人，大陸是親人」的論述，意在凸顯國民黨比民進黨更擅長在美中平衡尋求戰略定位；然而，在融冰兩岸、深化台美的同時，國民黨如何將此優勢，轉化為選舉時主流民意的認同，必須謹慎拿捏。

鄭麗文多次提及「不需要在美中之間選擇」，並在日前的媒體專訪透露，華府對賴政府多有不滿，一直希望她早點訪美，更提及美國共和黨與國民黨的情誼深厚。從鄭的談話，國民黨想建構「平衡外交」敘事，強調國民黨獲得共和黨信任，又可與北京重啟對話。

尤其，智庫論壇刻意去政治化，聚焦民生議題，塑造國民黨「務實、為民謀利」形象，正好與民進黨的「政治攻擊」形成對比。不過這套策略能否說服主流民意，仍存在三個考驗。

一是話語權之爭。國民黨雖強調「站在台灣人的立場，守護台灣利益」，但九二共識長期遭民進黨汙名化，此次論壇，國共雙方的任何表述都會被放大檢視。

其次是選舉時程壓力。國民黨將論壇視為累積互信、最終促成「鄭習會」的漸進過程，問題是，連戰二○○五年訪陸，三年後即有馬英九執政落實成果，面對年底地方選舉，民進黨已提前操作「賣台、統戰」等連串攻擊，國民黨能否在短時間內，向選民證明兩岸交流的具體效益？

第三是美中平衡的現實困境。鄭麗文批評民進黨「單押美國」，主張國民黨更有能力在兩強間斡旋；但「先陸後美」的出訪規畫，如何避免被華府解讀為優先選邊？

國民黨想在二○二八重返執政，今年底九合一選舉是重中之重，在兩岸論述動輒被政治化的環境下，既要展現與民進黨的差異化，又不能給對手留下喪失主體性的攻擊空間，穩步爭取主流民意的認可，才是國民黨關鍵課題。