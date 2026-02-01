討論俄烏局勢？俄安全會議秘書紹伊古抵北京 將與王毅會談

據俄羅斯聯邦安全會議訊息，俄羅斯聯邦安全會議秘書謝爾蓋·紹伊古1日抵達中國，他將與大陸外長王毅舉行會談，討論國際和地區安全形勢。

俄羅斯衛星通訊社報導，紹伊古與王毅會晤期間，雙方將討論不斷變化的國際和地區安全形勢。

值得注意的是，紹伊古訪京期間適逢俄羅斯、烏克蘭和美國官員最近舉行會談，後者旨在結束俄烏之間持續近4年的衝突。

王毅去年12月與紹伊古在莫斯科舉行磋商，雙方就「堅決反擊法西斯主義、日本軍國主義捲土重來的圖謀」達成了共識。紹伊古稱「俄中一致以為篡改歷史的圖謀是無法容忍的」，還確認了在安全保障領域攜手合作。

目的在於結束俄烏戰爭的烏克蘭、俄羅斯及美國三方和平談判預計於1日重啟，各方表示談判將聚焦於領土問題。美俄代表近日在佛羅里達州會談討論推動結束俄烏戰事，美國中東問題特使威特科夫1月31日表示，會談富有成效及具建設性，美國財長貝森特及總統川普的女婿庫什納亦參與。

雖然中國並非俄烏戰爭直接涉事方，但有觀點認為，圍繞俄烏戰爭、美俄關係、歐洲安全等涉全球地緣格局，各國領導人在接觸時，都繞不開與中國盤根錯節的戰略考量。比如，如果美國對烏克蘭提出「類北約」安全保證時，便有可能牽涉到俄中聯盟。不過，中方此前對於俄烏戰事對外發言皆稱維持中立。