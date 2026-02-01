大陸海警公布宣傳片 首度釋出與釣魚台「同框」畫面

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸海警首度公開在釣魚台巡航的現場畫面。（圖／取自大陸海警局網站）
大陸海警局於1日發布「執法於海」宣傳海警形象片中，公開了大陸海警巡航釣魚台的畫面，據悉，這也是大陸海警首度公開在這一熱點地區巡航的現場畫面。大陸專家分析，可以清晰地看出大陸海警艦船距離釣魚台的距離很近，位於釣魚台12海里領海範圍內。

大陸環球網報導，「執法於海」這部展現中國海警依法履行守海護疆職責使命的宣傳片中，公布了諸多近些年來中國海警開展海上維權執法、打擊海上犯罪、實施海上救援的畫面。

根據釋出宣傳片畫面，2分57秒左右，出現1名大陸海警執法員與釣魚台「同框」，畫面時長較短，但能看到釣魚台的豐富植被。此外，近年來多次在釣魚台參與巡航的中共海警1306、2303、2305艦也在宣傳片中亮相。

對於宣傳片釋出的訊號，中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所研究員楊霄1日表示，這反映出近些年來中國海警在釣魚島開展巡航的常態，即持續且穩定地位於釣魚島領海範圍內開展巡航。

大陸海警局長張建明1月30日表示，過去5年，中國海警組織釣魚島領海巡航134次，其中2025年釣魚島巡航天數達357天。大陸海警局公布的數據，比日方公布數據「在釣魚台附近海域發現中國海警船的天數達356天」還要多1天。

報導梳理，2025年中國海警共發布19次在釣魚島開展巡航以及開展維權執法行動的通報，且每月都會發布1次在釣魚島領海內巡航通報。

除了釣魚台，宣傳片也公開了多段大陸海警在南海「維權執法」行動畫面，並以較大篇幅展現了2024年6月17日，大陸海警與菲國軍方人員在仁愛礁衝突事件。

據我外交部訊息，釣魚台列嶼（Diaoyutai Islets）為台灣的附屬島嶼，其行政管轄隸屬台灣省宜蘭縣頭城鎮大溪里。無論從歷史、地理、地質、使用與國際法來看，釣魚台列嶼都是中華民國的固有領土。我海委會主委管碧玲去年11月20日表示，釣魚台是屬中華民國主權，執法部分就用暫定執法線。

釣魚台 海巡 國際法 主權

