快訊

具俊曄守候大S墓前近一年 韓綜全記錄「一句話」逼哭觀眾

淫魔富豪案主使是他？外媒爆普亭被點名上千次 疑設美人計蒐集黑料

MLB／瘋狂吐槽山本由伸缺席球迷會 大谷翔平：降級小獅子

陸軍媒再評張又俠落馬 稱「持續深化政治整訓」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中共中央軍委副主席張又俠落馬後，中共軍委官媒「解放軍報」1日再度刊文指出，該行動體現打贏軍隊反腐敗鬥爭的決心。（美聯社）
中共中央軍委副主席張又俠落馬後，中共軍委官媒「解放軍報」1日再度刊文指出，該行動體現打贏軍隊反腐敗鬥爭的決心。（美聯社）

中共中央軍委副主席張又俠和軍委聯合參謀部參謀長劉振立落馬後，中共軍委官媒《解放軍報》1日再度刊文指出，嚴肅查處張又俠、劉振立，體現打贏軍隊反腐敗鬥爭的決心。並稱中共總書記習近平上任以來，以前所未有的決心力度推進「政治整訓」、正風肅紀反腐，清除了影響中共對軍隊絕對領導、危害中共的執政根基的重大政治隱患，新時代政治建軍取得歷史性成就。

《解放軍報》1日在頭版刊發題為「持續深化政治整訓 縱深推進正風反腐」的評論文章，文章表示，「政治整訓」是人民軍隊從政治上加強自身建設的重要法寶，是全面加強人民軍隊中共的領導和中共的建設的有力武器。

文章指，嚴肅查處張又俠、劉振立，彰顯了中共堅定捍衛人民軍隊政治本色的鮮明態度，推動形成全面從嚴治黨越來越嚴、越往後執紀越嚴的氛圍導向，必將進一步從政治上正本清源，從思想上肅毒除弊，從組織上去腐生肌，鞏固深化政治整訓成果。

文章進一步提及，實踐證明，如果沒有政治上的革命性鍛造，就不可能有人民軍隊新時代偉大變革。

文章稱，政治整訓是對人民軍隊由內而外的洗禮淬鍊。當前，世情、國情、黨情、軍情都在發生複雜深刻變化，中共面臨的「四大考驗」、「四種危險」長期存在，解放軍在政治上面臨的考驗錯綜複雜，影響中共對軍隊絕對領導、侵蝕人民軍隊政治本色的諸多因素現實存在，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。

「解放軍報」此前在1月31日甫於頭版刊發評論員文章稱，查處張又俠、劉振立是反腐敗鬥爭的重大勝利，對於推動人民軍隊拔除流毒根源、實現換羽重生，具有重要意義。文章呼籲全軍官兵在思想上政治上行動上同以習近平為核心的中共中央保持高度一致，堅定反腐必勝、強軍必成的信念信心。

大陸國防部1月24日宣布，張又俠與劉振立涉嫌嚴重違紀違法，並決定對兩人立案審查調查。本屆中央軍委中，只剩最高領導人習近平與去年被增補為中央軍委副主席的張升民在任。外界分析，張又俠與劉振立的落馬高機率與政治問題有關。

中共 張又俠 反腐 解放軍 習近平

延伸閱讀

鄧聿文：解放軍高層遭清洗 對台海真正的影響是這個

張又俠落馬後謠言四起 共軍82集團軍動向受到矚目

張又俠落馬致美國失去溝通管道？ 共軍稱繼續對話交流

張又俠落馬 大陸學者：習近平疑先發制人斷然處置

相關新聞

川普在巴拿馬運河再下一城？分析稱美難撼動陸在拉美經濟影響力

巴拿馬最高法院日前裁定，香港首富李嘉誠旗下長和子公司運營巴拿馬運河港口的合約違憲後，巴拿馬海事局稱，丹麥航運巨頭馬士基將...

陸軍媒再評張又俠落馬 稱「持續深化政治整訓」

中共中央軍委副主席張又俠和軍委聯合參謀部參謀長劉振立落馬後，中共軍委官媒《解放軍報》1日再度刊文指出，嚴肅查處張又俠、劉...

烏拉圭總統奧爾西今早抵北京、訪陸7天 將與習近平會面

烏拉圭總統奧爾西（Yamandu Orsi）2月1日至7日赴陸進行國事訪問。央視新聞報導，1日早上，奧爾西一行乘機抵達北...

鄧聿文：解放軍高層遭清洗 對台海真正的影響是這個

中共中央軍委副主席張又俠落馬對台海局勢的影響各方看法不一，旅美的中國時政評論員鄧聿文指出，這場清洗對台海的影響，不能簡單...

兩岸觀策／面對全球「兩個不確定」 台灣都要繃緊神經

2026年剛過去一個月，但人們已能預知全球將面臨「兩個不確定」，而且這兩個不確定將直接或間接對台灣產生衝擊，我們必須繃緊神經，謹慎應對。

陸漁船東海兩度組「海上民兵牆」

去年十一月日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起北京激烈外交回應，至今雙方外交僵局仍未平息。外媒與日媒接連指出，近來有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。