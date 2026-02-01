川普在巴拿馬運河再下一城？分析稱美難撼動陸在拉美經濟影響力

巴拿馬最高法院日前裁定，香港首富李嘉誠旗下長和子公司運營巴拿馬運河港口的合約違憲後，巴拿馬海事局稱，丹麥航運巨頭馬士基將暫時接管巴拿馬運河2個港口的運營權。該舉被視為美國在拉美外交勝利，但有學者分析認為，美國仍難以撼動中國大陸在拉美地區經濟影響力。

對於巴拿馬最高法院判決，綜合英國金融時報等外媒報導，在阻止中國大陸勢力進入拉丁美洲上，川普政府又下一城。

然而，星媒聯合早報訪問新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院附屬資深研究員黎良福分析，經巴拿馬高院裁定運營合約違憲後，巴拿馬政府下一步可能奪取運河港口營運控制權或實施國有化，隨後轉交美國公司管理。

黎良福指出，「中國政府同意或不同意長和出售港口已無關緊要。因為一旦判了違憲，就成了巴拿馬國內事務，巴拿馬政府有權決定如何處理。」他分析，雖然北京在巴拿馬運河港口事件受挫，但中國長期在拉美構建的經濟影響力將難撼動。

他說，中企願承擔在發展中國家深入拓展的風險，也看準這是他們能占據市場的比較優勢，美企則不願承擔風險。

南京大學國際關係學院院長朱鋒認為，巴拿馬高院的判決，顯然是在川普政府施壓下妥協的結果，並預判美國對巴拿馬運河港口的監管將步步推進。他指，中國須面對川普「新門羅主義」下，美國試圖控制拉美地區港口、石油、礦產等多種關鍵資源的新形勢挑戰。

智利天主教大學政治學研究所副教授烏爾迪內斯（Francisco Urdinez）近期表示，中國在2001年至2020年間在拉美地區建立的經濟影響力，加速了美國在拉美霸權地位的衰落。這並非源於宏大戰略，而是北京填補了華盛頓當時對拉美失去興趣後留下的空白。近期馬杜洛事件雖然展示了美國軍事實力，但也暴露「美國無法通過經濟手段與中國抗衡的挫敗感。」

巴拿馬最高法院1月29日裁定，香港長江和記實業（下稱長和）子公司「巴拿馬港口公司」（PPC）持有的巴拿馬運河港口業務合約違憲無效，據此撤銷PPC對該運河港口特許經營權。

美國國務卿魯比歐1月30日在社媒X發文說，美國對巴拿馬最高法院此一裁定感到鼓舞；共和黨籍聯邦眾議院美國與中共戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾也聲明，該裁決對美巴，與所有認識到巴拿馬運河對國安、全球經濟重要性的盟友而言都是勝利；「中國的惡意影響力在西半球不受歡迎」。