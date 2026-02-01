烏拉圭總統奧爾西今早抵北京、訪陸7天 將與習近平會面

快訊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
烏拉圭總統奧爾西1日上午抵達北京，進行7天國事訪問。（新華社）
烏拉圭總統奧爾西1日上午抵達北京，進行7天國事訪問。（新華社）

烏拉圭總統奧爾西（Yamandu Orsi）2月1日至7日赴陸進行國事訪問。央視新聞報導，1日早上，奧爾西一行乘機抵達北京首都國際機場，開啟為期1周的對陸國事訪問。這是奧爾西首次對陸國事訪問，陪同代表團成員包括烏拉圭政府官員以及企業和商會代表。

奧爾西此行也是繼委內瑞拉政局變天後，首個訪問中國大陸的拉美國家。　

央視新聞指，此行大陸國家主席習近平將與奧爾西會談，「就深化中烏全面戰略夥伴關係，推進高質量共建『一帶一路』，以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。」

報導提到，烏拉圭與中共在1988年2月建交；2023年11月，中烏宣布建立全面戰略夥伴關係。中國大陸連續十多年保持烏拉圭第1大貿易夥伴地位，也是烏拉圭商品的最大市場，從烏拉圭主要進口商品為牛肉、大豆和紙漿等；中國大陸對烏拉圭出口產品，主要為電動汽車等電子產品。

去年5月，烏拉圭外長盧貝特金（Mario Lubetkin）訪陸；對於奧爾西總統訪陸，大陸外交部發言人日前表示，期待並相信奧爾西此訪將為推動中烏全面戰略夥伴關係進一步深入發展發揮積極作用。

