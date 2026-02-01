聽新聞
共軍轟6K 飛越南海菲律賓演習區

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
共軍南部戰區31日發布，組織海空兵力位黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡。大陸央視微信公眾號「玉淵譚天」 發布，南部戰區轟6k轟炸機、殲擊機組成編隊飛抵黃岩島空域後，沿東南方向空域巡航。路透
菲律賓方面日前在南海中沙群島民主礁附近劃設一處大面積的演習區，而大陸海警一月卅日在民主礁附近執法巡查後，昨日進一步透過共軍南部戰區在該區域舉行戰備警巡，由轟-6Ｋ轟炸機飛越菲方劃設演習區，宣示意味濃厚。

共軍南部戰區昨日組織海空兵力位於中國民主礁（陸稱「黃岩島」）領海領空及周邊海空域開展戰備警巡，並指一月以來持續加強巡邏警戒，「堅決回擊域內個別國家侵權挑釁行徑」。央視旗下「玉淵譚天」昨引述「內部人士」提供的示意圖表示，轟-6Ｋ轟炸機、殲擊機組成編隊飛抵民主礁空域後，沿東南方向空域巡航。

玉淵譚天強調，近日菲律賓將民主礁納入演習區管控範圍，「覆蓋了我們的領海、領空，嚴重侵犯了中方的領土主權和海洋權益，完全是非法行為」。南部戰區相關行動體現對民主礁領海領空實際管轄，「菲方劃設演習區域非法無效」。此前大陸智庫南海戰略態勢感知也在「X」平台發文，菲方劃設演練區若屬實，其面積廣闊、持續時間長、影響範圍廣，將威脅鄰國航行和飛越權。

稍早，中共海警於一月卅日宣布於民主礁領海及周邊區域執法巡查，「堅決維護國家領土主權和海洋權益」，並提及「緊急救援菲籍落水船員」。而近日大陸海南省三沙市召開兩會，工作報告也提出今年要推進基礎設施建設等工作，「聚焦風險防控水平提升，築牢祖國南大門安全屏障」。

值得注意的是，上述情況發生之際，東協外長非正式會議於菲律賓宿霧召開，新聞聲明提出在今年完成「南海行為準則」談判。大陸也與東協國家於一月卅日在宿霧舉行落實「南海各方行為宣言」第廿五次高官會，審議通過「南海行為準則」下步磋商路線圖，同意加快磋商；另場南海相關會議進行到今日。

