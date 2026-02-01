聽新聞
陸漁船東海兩度組「海上民兵牆」

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
外媒接連指稱，近來有上千艘大陸漁船在東海兩度組成「海上民兵牆」，未來若對外發生衝突，中共可能動員大批民兵船進行海上封鎖。圖為2023年10月，一艘菲律賓海岸警衛隊船隻準備為刻意擱淺在仁愛暗沙的菲國登陸艦進行補給時，遭大陸海上民兵船和中國海警船包圍。（路透）

去年十一月日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起北京激烈外交回應，至今雙方外交僵局仍未平息。外媒與日媒接連指出，近來有上千艘大陸漁船在東海兩度組成「海上民兵牆」，其中一次還是共軍圍台軍演前，有日本學者認為，船隻若湧向釣魚台列嶼周遭，或構成日本重大安全保障威脅。

共同社援引ingeniSPACE公司基於船舶自動識別系統資訊的分析指，最近東海至少兩度出現大陸漁船密集活動，第一次是去年十二月廿四日至廿六日（即共軍對台「正義使命」軍演前數日），在東海日中中間線大陸側海域，約兩千艘漁船排成南北約四百七十公里長、東西約八十公里寬的「U」形集結。第二次在一月十一日，約一千五百艘漁船在跨越中間線位置上南北綿延四百公里。

日本九州大學教授益尾知佐子認為：「這可能是經有組織動員的中國海上民兵，今後此類活動或將常態化」。若有如此多的船隻湧向釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）周邊，日本方面將難以應對，或構成重大的安全保障威脅。此外，益尾等分析認為，這也與共軍去年底對台演習相呼應。

日前紐約時報已引述同一公司消息指出，最近大陸兩次悄然調動數千艘漁船組成巨型漂浮屏障，在衝突或危機中（例如在台灣問題上），大陸可能會動員包括漁船在內的數以萬計民用船隻來堵塞航道，使對手的軍事和補給行動變得複雜。最近這次大規模集結表明，「海上民兵」組織性越來越強，導航和通信裝備也越來越好。

不過，「商業內幕」援引大陸駐美大使館發言人劉鵬宇說法指，東海是重要漁業區，每年十一月至隔年二月是冬季捕魚高峰，「這段時間漁船作業密集是正常現象」，他強調「將中國漁民稱為『海上民兵』，是別有用心的惡意行為」。

大陸海警一月卅日甫公布，五年來累計動用艦艇五十五萬艘次、航空器六千架次遂行海上維權任務，去年在釣魚台巡航達三五七天，「實現了釣魚台海空立體巡航新突破」、且「構建了按一個中國原則依法管控台海新格局」。

