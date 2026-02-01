陸漁船東海兩度組「海上民兵牆」

去年十一月日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起北京激烈外交回應，至今雙方外交僵局仍未平息。外媒與日媒接連指出，近來有上千艘大陸漁船在東海兩度組成「海上民兵牆」，其中一次還是共軍圍台軍演前，有日本學者認為，船隻若湧向釣魚台列嶼周遭，或構成日本重大安全保障威脅。

共同社援引ingeniSPACE公司基於船舶自動識別系統資訊的分析指，最近東海至少兩度出現大陸漁船密集活動，第一次是去年十二月廿四日至廿六日（即共軍對台「正義使命」軍演前數日），在東海日中中間線大陸側海域，約兩千艘漁船排成南北約四百七十公里長、東西約八十公里寬的「U」形集結。第二次在一月十一日，約一千五百艘漁船在跨越中間線位置上南北綿延四百公里。

日本九州大學教授益尾知佐子認為：「這可能是經有組織動員的中國海上民兵，今後此類活動或將常態化」。若有如此多的船隻湧向釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）周邊，日本方面將難以應對，或構成重大的安全保障威脅。此外，益尾等分析認為，這也與共軍去年底對台演習相呼應。

日前紐約時報已引述同一公司消息指出，最近大陸兩次悄然調動數千艘漁船組成巨型漂浮屏障，在衝突或危機中（例如在台灣問題上），大陸可能會動員包括漁船在內的數以萬計民用船隻來堵塞航道，使對手的軍事和補給行動變得複雜。最近這次大規模集結表明，「海上民兵」組織性越來越強，導航和通信裝備也越來越好。

不過，「商業內幕」援引大陸駐美大使館發言人劉鵬宇說法指，東海是重要漁業區，每年十一月至隔年二月是冬季捕魚高峰，「這段時間漁船作業密集是正常現象」，他強調「將中國漁民稱為『海上民兵』，是別有用心的惡意行為」。

大陸海警一月卅日甫公布，五年來累計動用艦艇五十五萬艘次、航空器六千架次遂行海上維權任務，去年在釣魚台巡航達三五七天，「實現了釣魚台海空立體巡航新突破」、且「構建了按一個中國原則依法管控台海新格局」。