中共官場加速清洗！正部級高官接連出事 應急管理部長王祥喜落馬

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸國家應急管理部長王祥喜31日傳出落馬消息，這也是繼內蒙古自治區前書記孫紹騁之後，中國大陸今年第二位官宣落馬的正省部級高官。（中新社）
中共官場正加速清洗。在1月的最後一天，中共中央紀委國家監委通告，大陸應急管理部黨委書記、部長王祥喜涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。王祥喜成為中共二十屆中央委員被查的第23人，也是今年1月官方正式公布第八位落馬的「中管幹部」。

在上周六（1月24日）中共中央軍委副主席王又俠、軍委委員劉振立被查後，新華社29日晚間報導，內蒙古自治區前書記孫紹騁涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。兩天後就傳出王祥喜也被查的消息，等於兩天內就有兩名正省部級官員落馬。

網上盛傳，目前還有數名部級、副部級官員被查正等待官宣。

在2022年10月22日中共二十次全國代表大會選出的203名中央委員中，三年多來已經有超過十分之一被查。而所謂「中管幹部」是指在中共中央組織部備案的幹部，其任免權在中共中央，一般為副部級以上官員。

1月27日，應急管理部黨委召開2025年度民主生活會，王祥喜仍以「部黨委書記、部長」身分主持會議。據應急管理部的會議通稿，王祥喜在總結時還提到「要在堅守廉潔底線上帶好頭」等要求。

不過，29日大陸國務院國有資產監督管理委員會（簡稱「國資委」）與應急管理部聯合召開中央企業安全生產工作視訊會議，國資委由黨委書記、主任張玉卓出席，應急管理部則是由副部長宋元明出席，當時網上就盛傳王祥喜已被帶走調查的消息。

應急管理部是‌2018年3月依據中共第十三屆全國人民代表大會第一次會議批准的國務院機構改革方案設立‌的，主要職責包括指導中國各地區各部門應對突發事件工作，指導安全生產類、自然災害類應急救援，指導火災、水旱災害、地質災害等防治，負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理等。

王祥喜現年63歲，湖北仙桃人，是應急管理部第三任部長，也是該部第一個被查的黨委書記、部長。

王祥喜早年長期在湖北煤炭系統工作，官至湖北省煤炭工業廳副廳長。後曾先後擔任荊州市長、隨州市委書記、湖北省政府秘書長、省政府辦公廳主任等職。2017年6月，王祥喜當選湖北省委常委，後兼任省委政法委書記。

2022年7月，王祥喜出任應急管理部黨委書記，同年9月2日被任命為該部部長，同年10月在中共二十大上當選中央委員。

王祥喜曾與去年2月落馬的前湖北省委書記蔣超良共事。蔣超良今年1月13日曾在中央紀委國家監委宣傳部與央視聯合攝製的反腐電視專題節目第三集中出鏡懺悔。

王祥喜是繼李玉超、李尚福、唐仁健、苗華、金湘軍、藍天立、王莉霞、易會滿、張林、王春寧、何衛東、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王鵬、王仁華、張紅兵、張又俠、劉振立、孫紹騁之後，第23名官宣被查的二十屆中央委員。

今年1月中共中央紀委國家監委已先後公布八名「中管幹部」落馬的消息，分別為：田學斌、李旭、顧軍、張建龍、楊宏勇、包惠、孫紹騁以及王喜翔。

中共二十大 監委 反腐 新華社 中央軍委 張又俠

