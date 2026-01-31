快訊

聚焦「十五五」…習近平：發揮比較優勢 推動未來產業發展不斷取得新突破

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中共中央政治局30日下午就前瞻布局和發展未來產業進行第二十四次集體學習。圖為2023年底中共總書記習近平（圖中）主持召開中共中央政治局專題民主生活會。（新華社）

中共中央政治局30日下午就前瞻布局和發展未來產業進行第二十四次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，新一輪科技革命和產業變革加速演進，前沿技術不斷湧現，引領和支撐未來產業快速崛起。要站在推進強國建設、民族復興偉業的戰略高度，立足客觀條件，發揮比較優勢，堅持穩中求進、梯度培育，推動大陸未來產業發展不斷取得新突破。

新華社報導，中國信息通信研究院余曉暉，就這個問題進行講解，提出工作建議。中央政治局的同志認真聽取講解，並進行討論。

習近平在聽取講解和討論後發表重要講話指出，培育發展未來產業，對於搶佔科技和產業制高點、把握發展主動權，對於發展新質生產力、建設現代化產業體系，對於提高人民生活品質、促進人的全面發展和社會全面進步，都具有重要意義。

習近平強調，未來產業具有前瞻性、戰略性、顛覆性等特點，需要科學謀劃、全域統籌。要聚焦「十五五」時期大陸未來產業發展的主攻方向，科學論證技術路線，提升前沿技術戰略預判能力。要綜合考慮國家戰略需求、技術成熟程度、要素支撐條件等因素，因地制宜、錯位發展。要強化產業協同，推動未來產業同新興產業、傳統產業相得益彰。

習近平指出，科技突破的程度，很大程度上決定未來產業發展的速度、廣度、深度。要充分發揮新型舉國體制優勢，堅持「產業出題、科技答題」，加大重點領域關鍵核心技術攻關力度，加強基礎研究戰略性、前瞻性、體系化布局，加快科技成果轉化應用。

習近平強調，很多未來產業的興起是靠企業一步步突破帶動。要發揮企業主體作用，推動各類創新資源向企業集聚，大力培育核心技術領先、創新能力強的科技領軍企業和高新技術企業，引領帶動產業向前沿和高端領域邁進。

習近平指出，未來產業培育周期長、市場風險大，政策上要支持，政府要做好服務。要完善財稅等政策，大力發展科技金融，全方位做好人才培養、引進、使用工作，在全社會營造鼓勵創新的濃厚氛圍。

習近平強調，未來產業發展涉及面廣，必須健全治理體系。要統籌發展和安全，探索科學有效的監管方式，防範相關風險，確保既「放得活」又「管得好」。要深化國際合作，積極推動各方標準共建、規則共商、產業共促。各級領導幹部要加強科技前沿知識學習，努力做到知科技、懂產業、善決策。

