最後露面才強調「清廉」…中國大陸應急管理部長王祥喜任內落馬
中共中紀委國家監委網站今天公布，應急管理部黨委書記、部長王祥喜涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。他是2026開年以來，中國第2名落馬的正部級高官。
王祥喜被查前最後一次公開露面是1月27日。當天應急管理部黨委召開2025年度民主生活會，王祥喜主持會議並作總結講話。他當時強調，要在堅守廉潔底線上帶好頭，「黨委書記帶頭認真履行第一責任人職責」，在清正廉潔中永葆政治本色。
中國國務院國資委、應急管理部29日聯合召開中央企業安全生產工作視訊會議，王祥喜臨時缺席這場重要會議，社群盛傳他被帶走調查。
中國應急管理部官網今天已撤下王祥喜的領導資訊。
63歲的王祥喜現任中共中央委員，應急管理部黨委書記、部長，中國國務院安全生產委員會副主任，兼任國務院安委會辦公室主任、國家消防救援局第一政治委員。
王祥喜是湖北仙桃人，1979年開始在湖北工作，長期任職於煤炭、礦業系統，其後轉任政職。他歷任荊州市市長、隨州市委書記、湖北省政府秘書長等職，2017年任湖北省委常委、政法委書記，2019年任國家能源投資集團黨組書記、董事長，2022年任應急管理部黨委書記、部長。
兩天前的29日，前內蒙古黨委書記孫紹騁被官宣落馬，是今年首名被查的中國正部級官員。孫紹騁卸下內蒙古黨委書記一職僅4個月。
