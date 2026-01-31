張又俠落馬後「解放軍報」刊文：堅定反腐必勝 腐敗分子終釘恥辱柱

共軍高層張又俠、劉振立24日官宣落馬後，解放軍報31日發表評論員文章「堅定反腐必勝、強軍必成的信念信心」，強調要堅定反腐必勝、強軍必成的信念信心。中央查處張又俠和劉振立表明反腐無禁區，是剷除腐敗滋生土壤和條件的重犁深耕，腐敗分子終將被永遠釘在歷史的恥辱柱上。

文章指出，堅決查處張又俠、劉振立，是全面從嚴治黨的重大成果、反腐敗鬥爭的重大勝利，對於推動人民軍隊拔除流毒根源、實現換羽重生，具有重要意義。腐敗是黨面臨的最大威脅，反腐敗是最徹底的自我革命，堅決有力肅流毒、懲貪腐、除積弊，在新時代挽救、重塑、發展了人民軍隊。

文章提到，人民軍隊不容腐敗，對張又俠和劉振立等人的深挖徹查，證明不管職務多高、權力多大，在黨紀國法面前一律平等，只要搞腐敗就絕不姑息，對那些不知敬畏、以身試法的，涉及多少查多少，牽扯多深挖多深。

文章認為，堅定不移推進軍隊反腐敗鬥爭是大勢所趨、軍心所向，當前要面對一些短期的困難和陣痛，但更要深刻認識到，黨對軍隊絕對領導的根本原則和制度發揮決定性作用，邁向一流的戰略設計、路徑安排、目標任務已經成為全軍共識共為。

文章警告，軍隊黨員幹部特別是領導幹部要始終心存敬畏，不要心存僥倖，甚至不收斂不知止，必須牢記「手莫伸，伸手必被捉」的道理，帶頭遵紀守法、嚴於律己，切實回答好入黨幹什麼、當兵幹什麼、為將幹什麼等基本問題，勤撣「思想塵」、多思「貪欲害」、常破「心中賊」，築牢信仰之基、補足精神之鈣、把穩思想之舵。