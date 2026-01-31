美宣示唐羅主義後首位訪中南美元首 烏總統：為烏中友好大廈添磚加瓦

明天起將對中國進行七天國事訪問的烏拉圭總統奧爾西，在首都蒙得維的亞接受新華社專訪時表示，期待此次訪華進一步深化兩國關係，為烏中友好大廈添磚加瓦。他指出，經過雙方不懈努力，「烏中關係始終朝著更緊密方向邁進」。烏拉圭今年將擔任拉共體輪值主席國和南方共同市場輪值主席國，奧爾西也肯定表明，在烏拉圭擔任拉共體輪值主席國期間，希望拉共體透過加強與中國及其他國家、組織的合作，朝著建設一個更加和諧的世界而努力。

大陸外交部發言人1月26日宣布，應大陸國家主席習近平邀請，烏拉圭東岸共和國總統奧爾西將於2月1日至7日對中國進行國事訪問。而奧爾西明天到訪時將是去年12月初美國公布「2025國家安全戰略報告」，宣示將遵循川普版的門羅主義（Monroe Doctrine），尋求恢復美國在西半球主導地位後，第一位造訪中國的南美洲國家元首。

同時，奧爾西也將是今年1月3日凌晨，川普政府襲擊委內瑞拉並抓捕了其總統馬杜洛後，第一位踏上北京的南美領導人。

奧爾西在訪談中說，「在烏拉圭，與中國發展友好關係是各界共識。」兩國建交以來，烏拉圭歷屆政府均積極發展對華關係。 「如今，烏中建立了全面戰略夥伴關係，中國連續多年成為烏拉圭最大貿易夥伴，雙邊各領域交流越來越活躍。」

他表示，「我認為兩國友好關係就像一座大廈，這樣的大廈絕不是一天就能建成的。我們與中國簽署的每一項協議、達成的每一項合作，都為這座大廈添磚加瓦，」奧爾西說，「相信透過我們雙方不懈努力，這座大廈將越來越宏偉、越來越堅固。」

奧爾西表示，烏拉圭和中國儘管國情不同，但在國際關係方面都堅持互相尊重、求同存異和多邊主義，在這樣的基礎上，烏中關係必能行穩致遠。

他說，「習近平主席提出的四大全球倡議是建構和平世界的基石。」奧爾西認為，四大全球倡議的提出，體現了中國的大國擔當。他表示，其中，他認為「全球治理倡議」極為重要，因為當前全球治理赤字巨大，是時候重新思考和設計全球治理框架了。

奧爾西表示，他注意到中國在科技創新等方面取得舉世矚目的成就。他認為烏拉圭的未來發展方向之一就在於加強創新，因此中國經驗非常值得借鑒。

他表示，烏中兩國經濟結構高度互補，日益緊密的雙邊經貿往來為兩國人民帶來福祉。烏拉圭作為世界優質食品供應國，向中國供應大量優質糧食和牛肉。同時，中國品牌新能源車受到烏拉圭消費者歡迎，中國生產的光伏面板等新能源產品也在烏拉圭市場暢銷。

他說，「烏拉圭目前超過97%的電力來自再生能源，水力發電和風電設施運作良好，而光伏正是我們下一步發力的方向。中國的光伏技術世界領先，兩國在這方面開展合作的空間巨大。」

報導稱，烏拉圭不久前接任「77國集團和中國」2026年主席國，今年還將擔任拉丁美洲和加勒比海國家共同體（拉共體）輪值主席國和南方共同市場（南共市）輪值主席國。奧爾西表示，今年烏拉圭將同時履行三個多邊組織主席國的職責，將堅持多邊主義，推動區域一體化，推動互聯互通，強化人文交流，促進共同發展。

奧爾西說，在烏拉圭擔任拉共體輪值主席國期間，希望拉共體透過加強與中國及其他國家和組織的合作，借助中拉論壇等平台，高舉多邊主義旗幟，共同朝著建設一個更加互聯互通、更加和諧的世界而努力。