快訊

黃仁勳北士科土地公廟「拜碼頭」？廟方曝接洽過程

台中傳母餵藥弒2幼子悲劇！新北6年前也有母勒死子女「判死刑」

今起全台有雨北東愈晚愈冷！氣象署示警：下個周末恐迎更強冷空氣

聽新聞
0:00 / 0:00

英首相：中國解除英國議員的制裁 習近平告訴他限制「不再適用」

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
施凱爾告訴天空新聞台政治編輯貝絲．里格比：中方明確表示，這些限制（對英議員的制裁）措施不再適用。圖／截自天空新聞台新聞畫面
施凱爾告訴天空新聞台政治編輯貝絲．里格比：中方明確表示，這些限制（對英議員的制裁）措施不再適用。圖／截自天空新聞台新聞畫面

據路透社，英國首相施凱爾週五表示，中國即將解除對一群英國議員實施的限制，這意味著他們現在可以自由前往中國。

報導稱，施凱爾在對中國進行為期四天的訪問期間宣布了這一消息。這是英國領導人八年來首次訪華，此行的目的是改善兩國關係，儘管雙方在間諜活動、人權和其他問題上仍然存在擔憂。

施凱爾告訴英國廣播公司，他已向中國國家主席習近平提出了受制裁議員的問題，習近平回應說「限制不再適用」。

施凱爾說，「習近平主席告訴我，這意味著所有議員都可以自由訪問中國。參與交流的好處之一不僅在於抓住機遇，還在於提出那些棘手的敏感問題。」

英國的天空新聞台也做出內容幾乎一致的報導，施凱爾在接受天空新聞政治編輯貝絲．里格比採訪時表示，這些制裁「引起了議會各界的真正擔憂」，他在訪問期間已向中國國家主席習近平提出了這個問題。「經過（討論），中方明確表示，這些限制措施不再適用。」施凱爾說，「習近平主席表示，這意味著所有議員都可以自由前往中國。」

路透報導稱，2021年，中國對包括保守黨前領袖伊恩．鄧肯．史密斯在內的九名英國人實施制裁，指控他們散佈所謂有關新疆人權侵犯的「謊言和虛假信息」。

但施凱爾的發言人表示，英國不會以解除對中國公民的限制為交換條件來解除對英國議員的限制。這意味著，英國不會因此解除對中國官員的制裁。

一些受到制裁的英國議員在一份聲明中回應可能解除制裁一事時表示，他們寧願繼續受到制裁，也不願讓自己的身份被用作「討價還價的籌碼」，以此來證明將中國官員從英國制裁名單中移除是合理的。

成員包括也在當年制裁名單上的英國前安全部長湯姆．圖根哈特在內的組織，在其發布的一份聲明中表示，任何將我們個人便利置於維吾爾人民追求正義之上的協議，我們都將拒絕。

英國 施凱爾 習近平 新疆 人權

延伸閱讀

訪中國會習近平 施凱爾：接觸是為「看清全象」

英國首相訪華成果 陸2月2日起威士忌關稅減半降至5%

訪華挨批犧牲國安民主 英相施凱爾大陸行是否值得？學者這樣分析

影／施凱爾檢閱儀仗隊「尷尬一幕曝光」李強急出手 陸網：神色緊張

相關新聞

南海不平靜！中共軍機編隊 穿越菲軍演劃設區

共軍南部戰區31日發布，組織海空兵力位黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡。大陸央視微信公眾號「玉淵譚天」 則發布，南...

陸於東海兩度部署漁船陣 日教授：有組織的海上民兵，或將常態化

日本共同社昨晚報導，30日獲悉，在東海日中中間線附近海域，自去年年底以來，至少兩次出現最多約2000艘中國漁船密集活動，...

英首相：中國解除英國議員的制裁 習近平告訴他限制「不再適用」

據路透社，英國首相施凱爾週五表示，中國即將解除對一群英國議員實施的限制，這意味著他們現在可以自由前往中國。

香江風情／解安全帶竟出動消防員 香港新規吵成一團

香港實施公共交通工具強制繫上安全帶，本來依新法例而行，順理成章，未料民間意見不少，最終因一名公車乘客解不開安全帶，最後竟鬧到要出動消防員解困，事件引發熱議，再有律師指新條例根本只限於1月25日新登記車輛，事情越鬧越複雜，難怪有人說一條安全帶，搞成「一鑊粥」。 為何一條安全帶，搞到香港人怨聲載道？聯合報資深香港特派員李春有第一手觀察...

陸國務院總理李強會英相 深化經貿關係 簽署四項成果文件 調降威士忌稅率至5%

英國首相時隔八年再次訪陸，中英簽署四項經貿成果文件，包括建立「出口中國」合作機制，啟動商談服務貿易協定可行性研究，建立雙...

學者：北京對台軍事路線 進入不確定期

針對中共中央軍委副主席張又俠突然落馬對台灣的影響，國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤認為，原來我們大概知道張又俠或解放...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。