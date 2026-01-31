英首相：中國解除英國議員的制裁 習近平告訴他限制「不再適用」

據路透社，英國首相施凱爾週五表示，中國即將解除對一群英國議員實施的限制，這意味著他們現在可以自由前往中國。

報導稱，施凱爾在對中國進行為期四天的訪問期間宣布了這一消息。這是英國領導人八年來首次訪華，此行的目的是改善兩國關係，儘管雙方在間諜活動、人權和其他問題上仍然存在擔憂。

施凱爾告訴英國廣播公司，他已向中國國家主席習近平提出了受制裁議員的問題，習近平回應說「限制不再適用」。

施凱爾說，「習近平主席告訴我，這意味著所有議員都可以自由訪問中國。參與交流的好處之一不僅在於抓住機遇，還在於提出那些棘手的敏感問題。」

英國的天空新聞台也做出內容幾乎一致的報導，施凱爾在接受天空新聞政治編輯貝絲．里格比採訪時表示，這些制裁「引起了議會各界的真正擔憂」，他在訪問期間已向中國國家主席習近平提出了這個問題。「經過（討論），中方明確表示，這些限制措施不再適用。」施凱爾說，「習近平主席表示，這意味著所有議員都可以自由前往中國。」

路透報導稱，2021年，中國對包括保守黨前領袖伊恩．鄧肯．史密斯在內的九名英國人實施制裁，指控他們散佈所謂有關新疆人權侵犯的「謊言和虛假信息」。

但施凱爾的發言人表示，英國不會以解除對中國公民的限制為交換條件來解除對英國議員的限制。這意味著，英國不會因此解除對中國官員的制裁。

一些受到制裁的英國議員在一份聲明中回應可能解除制裁一事時表示，他們寧願繼續受到制裁，也不願讓自己的身份被用作「討價還價的籌碼」，以此來證明將中國官員從英國制裁名單中移除是合理的。

成員包括也在當年制裁名單上的英國前安全部長湯姆．圖根哈特在內的組織，在其發布的一份聲明中表示，任何將我們個人便利置於維吾爾人民追求正義之上的協議，我們都將拒絕。