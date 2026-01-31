快訊

今起全台有雨北東愈晚愈冷！氣象署示警：下個周末恐迎更強冷空氣

台中凌晨爆2幼童命案 盧秀燕：沉痛不捨、希望外界尊重家屬

好市多「新年禮盒」上架！會員齊推這款：一個早上就吃光

南海不平靜！中共軍機編隊 穿越菲軍演劃設區

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
共軍南部戰區31日發布，組織海空兵力位黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡。大陸央視微信公眾號「玉淵譚天」 發布，南部戰區轟6k轟炸機、殲擊機組成編隊飛抵黃岩島空域後，沿東南方向空域巡航。路透
共軍南部戰區31日發布，組織海空兵力位黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡。大陸央視微信公眾號「玉淵譚天」 發布，南部戰區轟6k轟炸機、殲擊機組成編隊飛抵黃岩島空域後，沿東南方向空域巡航。路透

共軍南部戰區31日發布，組織海空兵力位黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡。大陸央視微信公眾號「玉淵譚天」 則發布，南部戰區轟6k轟炸機、殲擊機組成編隊飛抵黃岩島空域後，沿東南方向空域巡航。

而中國海事局網站31日也發布，廣東海事局發布航行警告，1月31日16時至2月1日4時，南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。

共軍「南部戰區」微信公眾號發布，黃岩島是中國固有領土。1月以來，戰區部隊海空兵力持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，堅決回擊域內個別國家侵權挑釁行徑，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。

公開信息顯示，近日菲律賓劃設軍事演習區，將大陸黃岩島納入管控範圍，覆蓋了大陸的領海、領空，嚴重侵犯了中方的領土主權和海洋權益，完全是非法行為。南部戰區組織軍機穿越菲劃設區域，體現了中方對黃岩島領海領空的實際管轄，菲方劃設演習區域非法無效。

菲律賓與美國於 1月25日至26日在主權爭議的黃岩島周邊海域，完成今年首次「海事合作活動」（MCA）聯合巡航。對此共軍南部戰區27日表示，菲美相關行動攪亂南海局勢、破壞地區和平穩定，並稱解放軍海軍於同一時段在南海海域進行了例行巡航。

黃岩島 南海 主權 解放軍

延伸閱讀

張又俠落馬後謠言四起 共軍82集團軍動向受到矚目

陸海警法實施五周年 陸海警局長：構建了按「一中原則」管控台海新格局

中共33機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

不甘示弱？美菲黃岩島巡航 解放軍批攪局 同時段也巡航

相關新聞

南海不平靜！中共軍機編隊 穿越菲軍演劃設區

共軍南部戰區31日發布，組織海空兵力位黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡。大陸央視微信公眾號「玉淵譚天」 則發布，南...

陸於東海兩度部署漁船陣 日教授：有組織的海上民兵，或將常態化

日本共同社昨晚報導，30日獲悉，在東海日中中間線附近海域，自去年年底以來，至少兩次出現最多約2000艘中國漁船密集活動，...

香江風情／解安全帶竟出動消防員 香港新規吵成一團

香港實施公共交通工具強制繫上安全帶，本來依新法例而行，順理成章，未料民間意見不少，最終因一名公車乘客解不開安全帶，最後竟鬧到要出動消防員解困，事件引發熱議，再有律師指新條例根本只限於1月25日新登記車輛，事情越鬧越複雜，難怪有人說一條安全帶，搞成「一鑊粥」。 為何一條安全帶，搞到香港人怨聲載道？聯合報資深香港特派員李春有第一手觀察...

陸國務院總理李強會英相 深化經貿關係 簽署四項成果文件 調降威士忌稅率至5%

英國首相時隔八年再次訪陸，中英簽署四項經貿成果文件，包括建立「出口中國」合作機制，啟動商談服務貿易協定可行性研究，建立雙...

學者：北京對台軍事路線 進入不確定期

針對中共中央軍委副主席張又俠突然落馬對台灣的影響，國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤認為，原來我們大概知道張又俠或解放...

中共政治局 要求維護「黨中央領導」

中共政治局委員兼軍委副主席張又俠與軍委委員劉振立廿四日遭官宣落馬後的首次中共中央政治局會議卅日召開，由中共中央總書記習近...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。