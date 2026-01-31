陸於東海兩度部署漁船陣 日教授：有組織的海上民兵，或將常態化

日本共同社昨晚報導，30日獲悉，在東海日中中間線附近海域，自去年年底以來，至少兩次出現最多約2000艘中國漁船密集活動，形成南北長約470公里的「牆」。專門分析地理空間資訊的ingeniSPACE公司基於船舶自動識別系統（AIS）的資訊進行了分析。

與該公司進行聯合研究的九州大學教授益尾知佐子指出：「這可能是經有組織動員的中國海上民兵，今後此類活動或將常態化。」

現為九州大學比較社會文化研究院教授的益知佐子說，若有如此多的船隻湧向尖閣諸島（中國稱釣魚島）週邊，日本方面將難以應對，或構成重大的安全保障威脅。

報導稱，據該公司介紹，第一次是去年12月24日至26日，在日中中間線中國一側海域，約2000艘中國漁船以南北約470公里、東西約80公里的巨大“U”形長陣集結。此後在本月11日，約1500艘漁船在跨越中間線的位置上呈直線排列，綿延南北400公里。

這些漁船高密度聚集、幾乎處於停泊狀態，展現出在該海域阻礙其他船隻航行的態勢。益尾等分析認為，這與中國軍方去年底在環繞台灣的海空域實施演習相呼應，由退役軍人等帶領的普通漁民作為「海上民兵」參加了大規模訓練。

報導稱，尖閣（釣魚台列嶼）週邊2016年8月曾有200至300艘中國漁船聚集，部分漁船與公務船多次進入日本領海，導致日中關係緊張。本次漁船集結的規模遠超過以往。儘管外界也懷疑可能是“電子欺騙”，即通過發送虛假信號讓實際不在海上的船舶看似存在，但ingeniSPACE在核查AIS以外的信息後，得出漁船確實曾密集活動的結論。

關於漁船陣的報導，美國《紐約時報》先前就作了披露稱，大批中國漁船於去年耶誕節及今年1月11日，兩度在東海出現陣列式大規模聚集，範圍長達至少300公里，部分商船因此被迫繞道行駛。

《紐約時報》當時根據海上船舶定位資料分析指出，約1400艘中國漁船在1月11日由港口出航或中止捕魚作業，於中國與琉球之間海域，排成一個延伸超過320公里的矩形陣列，導致部分貨輪必須繞行或蛇行避開通過。