陸國務院總理李強會英相 深化經貿關係 簽署四項成果文件 調降威士忌稅率至5%

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

英國首相時隔八年再次訪陸，中英簽署四項經貿成果文件，包括建立「出口中國」合作機制，啟動商談服務貿易協定可行性研究，建立雙邊服務夥伴關係及加強中英經貿聯委會工作。

陸國務院關稅稅則委員會昨（30）日宣布，2月2日起對威士忌酒進口稅率從10%降為5%。因陸進口威士忌酒約85%來自英國，英國威士忌酒將是最大受惠者。

大陸商務部表示，在國務院總理李強和英國首相施凱爾的見證下，商務部部長王文濤與英國商貿大臣凱爾共同簽署四項經貿成果文件，將從貨物貿易、服務貿易和經貿機制建設三方面進一步深化中英經貿關係。

首先是中英開展「出口中國」合作備忘錄。大陸商務部透過打造新品牌「共享大市場·出口中國」，與世界共享中國大市場的新機遇，展現中國堅定擴大高水平開放的決心。

透過簽署《關於開展「共享大市場·出口中國」合作的諒解備忘錄》，英國成為「共享大市場·出口中國」系列活動啟動以來，首個和中國簽署備忘錄的國家，中方已邀請英擔任活動的年度主題國之一。雙方將建立「出口中國」合作機制，共同發掘英方優質商品和服務對華出口潛力，加強資訊互通、開展促進活動，提升貿易便利化水平。

通過簽署《關於啟動中英服務貿易協定聯合可行性研究的諒解備忘錄》和《關於建立雙邊服務夥伴關係的諒解備忘錄》兩份文件，中英將進行啟動商談服務貿易協定可行性研究，並充分利用服務領域的互補性和各自優勢，進一步在創意產業、專業服務等領域深化合作。

