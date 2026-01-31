中國應急管理部長臨時缺席會議 傳被帶走調查

中央社／ 台北30日電

中國應急管理部部長王祥喜昨天臨時缺席央企安全生產工作視訊會議，社群盛傳他被帶走調查。王祥喜27日才在應急管理部民主生活會強調，「要在堅守廉潔底線上帶好頭」。

中國國有資產監督管理委員會官網今天發布，中國國務院國資委、應急管理部29日聯合召開中央企業安全生產工作視訊會議，國資委黨委書記、主任張玉卓，國務院安委辦副主任、應急管理部副部長宋元明出席會議並講話。

這顯示，王祥喜並未如同前兩年一樣，出席這場年度工作會議。境外社群昨天盛傳，他被帶走接受調查；多名中國網友也在微信發布王祥喜的簡歷，暗示他已落馬。

中國知名調查記者李微敖下午在微博發文稱「部長不見了，原定要開的會，在會前半小時通知，緊急變更…」，引發網友議論，許多人提到應急管理部部長。

根據中國應急管理部官網，1月27日，應急管理部黨委召開2025年度民主生活會，王祥喜主持會議並作總結講話。

據發布，會議通報了部黨委深入貫徹中共八項規定精神學習教育整改整治、2024年度民主生活會整改落實情況和本次民主生活會徵求意見建議情況。王祥喜代表部黨委作對照檢查，在總結時強調，要在堅守廉潔底線上帶好頭，鍥而不捨落實中共八項規定及其實施細則精神，自覺在紀律約束下工作，在清正廉潔中永保政治本色。

63歲的王祥喜現任中共中央委員，應急管理部黨委書記、部長，中國國務院安全生產委員會副主任，兼任國務院安委會辦公室主任，國家消防救援局第一政治委員。

王祥喜1979年開始在湖北工作，長期任職於煤炭、礦業系統，2000年轉任政職，歷任湖北省荊州市長、湖北省政府秘書長、湖北省委常委、政法委書記。2019年轉任中國國家能源投資集團有限責任公司董事長，2022年升任應急管理部黨委書記。

國務院 主任

延伸閱讀

英國首相訪華成果 陸2月2日起威士忌關稅減半降至5%

張又俠落馬後中共政治局首度開會 要求「堅持黨中央集中統一領導」

美「矽和平」納台灣 次卿：成員可信賴不受他國收買

川普點名施壓…南韓官員急赴美 韓媒曝總理未獲國務院隨扈

相關新聞

魯比歐：習近平視統一台灣為歷史使命

美國國務卿魯比歐廿八日在美國參議院作證時表示，中國統一台灣的目標是習近平的「歷史使命」，無論世界上發生任何事，中方意圖都不會改變。

張又俠落馬…華府失熟識窗口 憂共軍誤判釀衝突

路透報導，美國前官員與分析人士表示，中國高階將領、中央軍委副主席張又俠落馬，讓美國失去在北京最高軍事決策機構的重要聯絡窗口，解放軍也愈來愈缺乏穩定與實戰經驗的指揮官。

張又俠落馬…陸國防部：軍隊越反腐越有戰力 續與各國對話交流

大陸國防部上周六宣布中共中央軍委副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查後，昨舉行本月例行記者會，境外媒體提問約十則有關問題，大陸國防部發言人蔣斌強調，中方堅決反對汙衊抹黑，並稱軍隊「越反腐越堅強、越純潔越有戰鬥力」，但他未透露是否有繼任者、下次軍委會議召開日期等資訊。

64%美國人：中國實力已追上 年輕人不認為中國像「大惡狼」

卡內基國際和平基金會一項最新調查顯示，近三分之二受訪美國人表示，中國的實力與影響力現在已追上甚至超過美國；美國年輕人認為中國已超越美國的比率，是六十五歲以上者的兩倍。

陸委會：我檢察官赴陸旅遊 遇陸國安人員盤查

陸委會副主委梁文傑廿九日在記者會上主動公布，本月初有兩名我方檢察官在大陸河南旅遊時，於下榻旅館時遭當地國安人員盤問，詢問...

學者：北京對台軍事路線 進入不確定期

針對中共中央軍委副主席張又俠突然落馬對台灣的影響，國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤認為，原來我們大概知道張又俠或解放...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。