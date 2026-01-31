川普警告英國：勿與大陸做生意

英國首相施凱爾廿九日與大陸國家主席習近平在北京會談後，大陸國務院關稅稅則委員會隨即於昨日宣布，二月二日起，對威士忌酒實施的進口暫定稅率由百分之十下調至百分之五。新華社指，大陸並將積極考慮單方面對英國免簽，但美國總統川普廿九日則警告英國勿與大陸做生意。

新華社披露施凱爾此行達成的十一項成果，包含「雙方致力於發展中英長期穩定的全面戰略夥伴關係」，同意建立「中英高級別氣候與自然夥伴關係」，恢復舉行「中英高級別安全對話」。同時，雙方將在今年內舉辦新一輪「戰略對話和經濟財金對話」、「經貿聯委會會議」等機制性對話，並將舉辦「中英企業家委員會會議」，加強雙向貿易合作。

報導稱，雙方歡迎成立「中英金融工作組」並召開首次會議，歡迎中國銀行倫敦分行成為第二家在英國的人民幣清算行，並將共辦中英保險論壇。

大陸商務部昨日也發布新聞稿表示，廿九日在大陸國務院總理李強和施凱爾見證下，大陸商務部長王文濤與英國商貿大臣凱爾共同簽署四項經貿成果文件，從貨貿、服貿和經貿機制建設三方面同時發力，進一步深化中英經貿關係。

施凱爾是最新一位訪陸的西方國家領袖。他廿九日與習近平會談，並共進午餐，共約三小時。施凱爾表明，希望英中建立更成熟的關係，包含擴大市場准入、降低關稅與達成投資協議。

對此，川普廿九日在「川普-甘迺迪中心」表演藝術中心出席美國第一夫人梅蘭妮亞同名紀錄片首映時指稱，「他們這麼做很危險，我也認為，加拿大與中國做生意會更危險」；「加拿大狀況不佳，很糟糕，不能視中國為解答」。

施凱爾日前在飛往大陸專機上明言，由於英美長期密切合作，英國可持續強化英中經濟關係，「也不會惹惱川普」。

另，對英相發言人廿九日說，習近平不排除將應施凱爾之邀回訪英國，英國下議院議長霍伊爾同日聲稱，身為議長，在仍有英國國會議員被北京制裁下，習近平訪英時「不得進入國會大廈，也不會應邀對議員發表演說」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康