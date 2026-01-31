中共政治局 要求維護「黨中央領導」

中共政治局委員兼軍委副主席張又俠與軍委委員劉振立廿四日遭官宣落馬後的首次中共中央政治局會議卅日召開，由中共中央總書記習近平主持，會議審議中央政治局常委會聽取五大黨組工作匯報，強調二○二五年五家黨組「堅定維護黨中央權威和集中統一領導」，二○二六年要「堅持黨中央集中統一領導」。

與此同時，中共中央軍委機關報解放軍報廿九、卅日接連於頭版刊登解放軍第八十二集團軍學習中共二十屆四中全會精神、北京衛戍區深入學習貫徹習近平強軍思想的專文。解放軍第八十二集團隸屬中部戰區，承擔京畿衛戍重任。

據央視新聞報導，卅日的中央政治局會議審議「中央政治局常委會聽取和研究全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報和中央書記處工作報告的綜合情況報告」。會議對五家黨組和中央書記處二○二五年的工作「給予充分肯定」，同意其「二○二六年工作安排」。

會議強調，今年是中國共產黨成立一○五周年，是「十五五」開局之年。五家黨組要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，「堅持黨中央集中統一領導，不折不扣把黨的二十屆四中全會精神和黨中央關於今年工作的決策部署落到實處」。中央書記處要圍繞中央政治局、中央政治局常委會部署要求，立足職責抓好重點任務落實，高品質完成黨中央交辦的各項任務。

此外，報導稱，「會議還研究了其他事項」。

張又俠落馬後，關於北京當前局勢的謠言紛飛，甚至傳聞八十二集團軍是否出兵救張又俠。在昨日政大國關中心一場座談會上，政大政治系、東亞所特聘教授寇健文指出，張又俠出事前，上個月習近平已先晉升東部戰區司令員楊志斌、中部戰區司令員韓勝延為上將。五個戰區目前僅這兩個戰區司令員被真除，而兩人都空軍出身，跟張又俠距離較遠，所以關於八十二集團軍有沒有要強行火拼「還要再判斷」。

國防安全研究院委任研究員揭仲則說，習近平清洗張又俠謀畫已久，不是突然發生，在整個過程中習近平基本有特別確保對北京周圍地帶安全的掌握。韓勝延、北京衛戍區政委朱軍與張又俠沒有淵源，北京衛戍區前司令員付文化是張又俠在瀋陽軍區任職時的舊部，但二○二五年三月調離後，該職就一直懸缺。

國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤表示，此時辦張又俠背後政治動機應該跟習近平要延續權力相關。軍中一定有不滿，但出現造反機率應該不高。