學者：北京對台軍事路線 進入不確定期

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導

針對中共中央軍委副主席張又俠突然落馬對台灣的影響，國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤認為，原來我們大概知道張又俠或解放軍最高層對台灣問題的看法與意圖，但現在開始進入對於北京對台灣軍事路線的不確定期，因為不知道誰拍板，這對台灣安全而言，就進入危險階段。

馬振坤卅日在政大國關中心舉辦的一場座談會上作上述表示，他在問答環節進一步指出，何衛東時代對台是灰區行動路線，到張又俠一方面是務實作戰準備，他雖不反對武統，但反對在現階段共軍還不具備全面應對美軍介入與台灣防衛作戰能力的前提下，貿然發動對台全面性武裝行動。

馬振坤說，張又俠雖強調軍事是最後必要手段，但現階段主張慎戰。但張又俠之後，我們不知道哪些將領會成為習信賴的軍事智囊。

國防安全研究院委任研究員揭仲則提到，共軍大清洗後，共軍對於重大突發事件或武力投射、作戰等應付能力會受到影響，將持續三到四年。繼任者決策時會揣摩上意，一定想要迎合，使得高層容易誤判形勢，而且行動上可能寧左勿右，會讓危機降溫變得更困難。

