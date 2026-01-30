英國首相訪華成果 陸2月2日起威士忌關稅減半降至5%
作為英國首相施凱爾此次訪華的成果之一，大陸國務院關稅稅則委員會今天正式宣布，2月2日起對威士忌酒實施5%的進口暫定稅率。
大陸國務院關稅稅則委員會30日發布《國務院關稅稅則委員會關於調整威士忌酒進口關稅的公告》。通告表示，自2026年2月2日起，對威士忌酒實施5%的進口暫定稅率。
同時，該商品歸在大陸2026年版進出口稅則號列22083000項下。
英國首相施凱爾近日訪陸，29日在北京與大陸國家主席習近平、大陸總理李強會見與會談，新華社30日披露相關「積極成果」，包含大陸對威士忌的關稅將從10%下調為5%，大陸積極考慮單方面對英國免簽，以及各項金融與經濟合作機制和文件等。
英國天空新聞台報導，施凱爾說服大陸將蘇格蘭威士忌進口關稅減半，此舉將在五年內為英國企業帶來2.5億英鎊的收益。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
