訪中國會習近平 施凱爾：接觸是為「看清全象」

正在中國訪問的英國首相施凱爾表示，他與中國的接觸是為了看清全象（seeing thewhole elephant）。

施凱爾（Keir Starmer）28至31日訪問中國，習近平29日上午在北京人民大會堂會見施凱爾。習近平指中國願與英國發展長期穩定的全面戰略夥伴關係，並提及對英實施單方面免簽；施凱爾則呼籲建立更加成熟的中英關係。

綜合英國衛報（The Guardian）、新加坡聯合早報報導，施凱爾昨天在北京人民大會堂出席中英企業家委員會會議閉幕式時表示，習近平曾講述一個盲人摸象的故事。

施凱爾說，「摸到大象的腿時，會以為是摸到枕頭；摸到大象的肚子時，會以為是摸到牆，而這往往反映了人們對中國的看法。但我深信，我們本週一直在討論的更廣泛、更深入接觸，是我們『看清全象』，從而建立更成熟、能符合時代要求關係的方法」。

施凱爾是最近8年首位訪問中國的英國首相。他也引用成語「求同存異」，並說這一成語概括了他所說的事項，「而這就是我們共同努力實現的目標」。

另據中國官媒新華社，同樣出席中英企業家委員會會議閉幕式的中國國務院總理李強致詞時表示，中英互為重要經貿夥伴，有著廣泛共同利益。只要雙方堅持相互尊重、相向而行，排除干擾、開放合作，就能在相互成就中實現共贏、共創繁榮。