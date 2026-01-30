共軍高層清洗後遺症 學者：軍心浮動威信受損

中共解放軍高層張又俠、劉振立被立案調查。學者解析，中共領導人習近平發動共軍高層清洗，將有軍心浮動、習的威信受損等影響，習與高階將領的互信、相處將是問題。

政治大學國際關係研究中心今天舉行「中共解放軍高層人事震盪與對兩岸關係影響座談會」，多名專家學者與會。

政治大學政治學系、東亞研究所特聘教授寇健文表示，共軍高層清洗推動解放軍將領世代交替，空出來的上將、中將員額將由後面的人補上，目前主持軍事日常工作可見1960年代後期出生者，甚至有1970年代出生者。

寇健文提到，共軍高層清洗使軍心不穩、浮動、不安。共軍高層人事動盪，對於尋求升遷的將領來說，喜的是「升遷機會變多了」；憂的是「升得快、下來也快」，昨天還在台上的領導、今天就下台，共軍會有恐懼與困惑。

「第三個可能的影響是領導人威信受損」，寇健文說，共軍高層人事動盪，軍方、中共領導高層菁英一定會有不滿情緒，這些不滿情緒將有損習近平的威信。

寇健文認為，習近平剷除長年認識的親信，儘管後面會有其他人補上，不過其與習的關係疏遠，習未來將是一個愈來愈被孤立的人，有點像古代皇帝處在深宮內院，對於外界了解有限，沒有辦法了解第一線民生疾苦。

政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範表示，習近平發動共軍高層清洗後，習後續要如何與高階將領相處，這將是一個問題，在高階將領隨時會被拔掉情況下，習要如何與他們建立互信，軍委主席負責制如何從中具體操作也將是問題。

丁樹範認為習近平將面臨「幹部躺平」（指不作為、不努力）問題。他說，習大力以「反貪腐」名義整肅軍事人事，形塑相互檢舉風氣，倘若主動提出新的想法、作法，恐將惹來猜忌、質疑，對於幹部來說，「躺平」將是最保險的選項。