共軍高層清洗後遺症 學者：軍心浮動威信受損

中央社／ 台北30日電

中共解放軍高層張又俠、劉振立被立案調查。學者解析，中共領導人習近平發動共軍高層清洗，將有軍心浮動、習的威信受損等影響，習與高階將領的互信、相處將是問題。

政治大學國際關係研究中心今天舉行「中共解放軍高層人事震盪與對兩岸關係影響座談會」，多名專家學者與會。

政治大學政治學系、東亞研究所特聘教授寇健文表示，共軍高層清洗推動解放軍將領世代交替，空出來的上將、中將員額將由後面的人補上，目前主持軍事日常工作可見1960年代後期出生者，甚至有1970年代出生者。

寇健文提到，共軍高層清洗使軍心不穩、浮動、不安。共軍高層人事動盪，對於尋求升遷的將領來說，喜的是「升遷機會變多了」；憂的是「升得快、下來也快」，昨天還在台上的領導、今天就下台，共軍會有恐懼與困惑。

「第三個可能的影響是領導人威信受損」，寇健文說，共軍高層人事動盪，軍方、中共領導高層菁英一定會有不滿情緒，這些不滿情緒將有損習近平的威信。

寇健文認為，習近平剷除長年認識的親信，儘管後面會有其他人補上，不過其與習的關係疏遠，習未來將是一個愈來愈被孤立的人，有點像古代皇帝處在深宮內院，對於外界了解有限，沒有辦法了解第一線民生疾苦。

政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範表示，習近平發動共軍高層清洗後，習後續要如何與高階將領相處，這將是一個問題，在高階將領隨時會被拔掉情況下，習要如何與他們建立互信，軍委主席負責制如何從中具體操作也將是問題。

丁樹範認為習近平將面臨「幹部躺平」（指不作為、不努力）問題。他說，習大力以「反貪腐」名義整肅軍事人事，形塑相互檢舉風氣，倘若主動提出新的想法、作法，恐將惹來猜忌、質疑，對於幹部來說，「躺平」將是最保險的選項。

共軍 習近平 中共

相關新聞

張又俠落馬後中共政治局首度開會 要求「堅持黨中央集中統一領導」

中共政治局委員兼軍委副主席張又俠與軍委委員劉振立24日遭官宣落馬後，30日中共政治局召開會議，審議一份常委會聽取五大黨組...

魯比歐：習近平視統一台灣為歷史使命

美國國務卿魯比歐廿八日在美國參議院作證時表示，中國統一台灣的目標是習近平的「歷史使命」，無論世界上發生任何事，中方意圖都不會改變。

張又俠落馬…華府失熟識窗口 憂共軍誤判釀衝突

路透報導，美國前官員與分析人士表示，中國高階將領、中央軍委副主席張又俠落馬，讓美國失去在北京最高軍事決策機構的重要聯絡窗口，解放軍也愈來愈缺乏穩定與實戰經驗的指揮官。

張又俠落馬…陸國防部：軍隊越反腐越有戰力 續與各國對話交流

大陸國防部上周六宣布中共中央軍委副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查後，昨舉行本月例行記者會，境外媒體提問約十則有關問題，大陸國防部發言人蔣斌強調，中方堅決反對汙衊抹黑，並稱軍隊「越反腐越堅強、越純潔越有戰鬥力」，但他未透露是否有繼任者、下次軍委會議召開日期等資訊。

64%美國人：中國實力已追上 年輕人不認為中國像「大惡狼」

卡內基國際和平基金會一項最新調查顯示，近三分之二受訪美國人表示，中國的實力與影響力現在已追上甚至超過美國；美國年輕人認為中國已超越美國的比率，是六十五歲以上者的兩倍。

張又俠落馬後謠言四起 共軍82集團軍動向受到矚目

中共軍委副主席張又俠落馬後，相關內情有各種說法，也涉及共軍第82集團軍「營救」的傳聞，而外媒指出，中共軍媒解放軍報連日在...

