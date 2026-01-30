快訊

確定是他！川普提名華許接掌下任Fed主席 昔日鷹派立場微妙轉變

挪用逾8千億…越南女富豪成功逃死 還向法官討柏金包給兒孫「紀念」

輝達尾牙宴登場！黃仁勳不穿皮衣著「新造型」 通化街水果阿姨成座上賓

聽新聞
0:00 / 0:00

中英簽署四項經貿成果文件 三方面深化經貿關係

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國國家主席習近平（右）29日在北京會見英國首相施凱爾，雙方同意發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。路透
中國國家主席習近平（右）29日在北京會見英國首相施凱爾，雙方同意發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。路透

英國首相時隔8年再次訪陸，中英簽署四項經貿成果文件。大陸商務部今介紹，從貨物貿易、服務貿易和經貿機制建設三方面進一步深化中英經貿關係，包括建立「出口中國」合作機制，啟動商談服務貿易協定可行性研究，加強中英經貿聯委會工作。

據大陸商務部官網，大陸商務部發言人表示，1月29日，在國務院總理李強和英國首相施凱爾的見證下，商務部部長王文濤與英國商貿大臣凱爾共同簽署四項經貿成果文件，從貨物貿易、服務貿易和經貿機制建設三方面進一步深化中英經貿關係。

首先是中英開展「出口中國」合作備忘錄。中共二十屆四中全會指出，要推動進出口平衡發展。大陸商務部透過打造新品牌「共享大市場·出口中國」，與世界共享中國大市場的新機遇，展現中國堅定擴大高水平開放的決心。

透過簽署《關於開展「共享大市場·出口中國」合作的諒解備忘錄》，英國成為「共享大市場·出口中國」系列活動啟動以來，首個和中國簽署備忘錄的國家，中方已邀請英擔任活動的年度主題國之一。雙方將建立「出口中國」合作機制，共同發掘英方優質商品和服務對華出口潛力，加強資訊互通、開展促進活動，提升貿易便利化水平。

二是關於中英啟動服貿協定可研和建立雙邊服務夥伴關係備忘錄。透過通過簽署《關於啟動中英服務貿易協定聯合可行性研究的諒解備忘錄》和《關於建立雙邊服務夥伴關係的諒解備忘錄》兩份文件，中英將進行啟動商談服務貿易協定可行性研究，同時充分利用服務領域的互補性和各自優勢，進一步在創意產業、專業服務、金融服務、醫療健康等領域深化合作。

三是關於加強中英經貿聯委會工作備忘錄。中英經貿聯委會上一次會議於2025年9月在北京舉行。雙方此次簽署的《關於加強中英經貿聯委會工作的諒解備忘錄》，目的是要夯實聯委會作為中英經貿政策對話、貿易投資促進的平台作用，促進聯委會與中英企業家委員會互動，加強兩國政企對話，推動解決雙方企業的問題訴求，為深化中英經貿關係貢獻力量。

經貿 大陸商務部

延伸閱讀

影／施凱爾檢閱儀仗隊「尷尬一幕曝光」李強急出手 陸網：神色緊張

施凱爾訪華第1餐吃什麼？北京「這餐廳」13菜品、3甜品、4飲品曝光

投「曼聯球迷」習近平所好 英相施凱爾贈勝利足球

英相訪中傳會晤習近平提黎智英案 劉兆佳：預料之內

相關新聞

張又俠落馬後中共政治局首度開會 要求「堅持黨中央集中統一領導」

中共政治局委員兼軍委副主席張又俠與軍委委員劉振立24日遭官宣落馬後，30日中共政治局召開會議，審議一份常委會聽取五大黨組...

魯比歐：習近平視統一台灣為歷史使命

美國國務卿魯比歐廿八日在美國參議院作證時表示，中國統一台灣的目標是習近平的「歷史使命」，無論世界上發生任何事，中方意圖都不會改變。

張又俠落馬…華府失熟識窗口 憂共軍誤判釀衝突

路透報導，美國前官員與分析人士表示，中國高階將領、中央軍委副主席張又俠落馬，讓美國失去在北京最高軍事決策機構的重要聯絡窗口，解放軍也愈來愈缺乏穩定與實戰經驗的指揮官。

張又俠落馬…陸國防部：軍隊越反腐越有戰力 續與各國對話交流

大陸國防部上周六宣布中共中央軍委副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查後，昨舉行本月例行記者會，境外媒體提問約十則有關問題，大陸國防部發言人蔣斌強調，中方堅決反對汙衊抹黑，並稱軍隊「越反腐越堅強、越純潔越有戰鬥力」，但他未透露是否有繼任者、下次軍委會議召開日期等資訊。

64%美國人：中國實力已追上 年輕人不認為中國像「大惡狼」

卡內基國際和平基金會一項最新調查顯示，近三分之二受訪美國人表示，中國的實力與影響力現在已追上甚至超過美國；美國年輕人認為中國已超越美國的比率，是六十五歲以上者的兩倍。

張又俠落馬後謠言四起 共軍82集團軍動向受到矚目

中共軍委副主席張又俠落馬後，相關內情有各種說法，也涉及共軍第82集團軍「營救」的傳聞，而外媒指出，中共軍媒解放軍報連日在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。