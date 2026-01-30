中英簽署四項經貿成果文件 三方面深化經貿關係

英國首相時隔8年再次訪陸，中英簽署四項經貿成果文件。大陸商務部今介紹，從貨物貿易、服務貿易和經貿機制建設三方面進一步深化中英經貿關係，包括建立「出口中國」合作機制，啟動商談服務貿易協定可行性研究，加強中英經貿聯委會工作。

據大陸商務部官網，大陸商務部發言人表示，1月29日，在國務院總理李強和英國首相施凱爾的見證下，商務部部長王文濤與英國商貿大臣凱爾共同簽署四項經貿成果文件，從貨物貿易、服務貿易和經貿機制建設三方面進一步深化中英經貿關係。

首先是中英開展「出口中國」合作備忘錄。中共二十屆四中全會指出，要推動進出口平衡發展。大陸商務部透過打造新品牌「共享大市場·出口中國」，與世界共享中國大市場的新機遇，展現中國堅定擴大高水平開放的決心。

透過簽署《關於開展「共享大市場·出口中國」合作的諒解備忘錄》，英國成為「共享大市場·出口中國」系列活動啟動以來，首個和中國簽署備忘錄的國家，中方已邀請英擔任活動的年度主題國之一。雙方將建立「出口中國」合作機制，共同發掘英方優質商品和服務對華出口潛力，加強資訊互通、開展促進活動，提升貿易便利化水平。

二是關於中英啟動服貿協定可研和建立雙邊服務夥伴關係備忘錄。透過通過簽署《關於啟動中英服務貿易協定聯合可行性研究的諒解備忘錄》和《關於建立雙邊服務夥伴關係的諒解備忘錄》兩份文件，中英將進行啟動商談服務貿易協定可行性研究，同時充分利用服務領域的互補性和各自優勢，進一步在創意產業、專業服務、金融服務、醫療健康等領域深化合作。

三是關於加強中英經貿聯委會工作備忘錄。中英經貿聯委會上一次會議於2025年9月在北京舉行。雙方此次簽署的《關於加強中英經貿聯委會工作的諒解備忘錄》，目的是要夯實聯委會作為中英經貿政策對話、貿易投資促進的平台作用，促進聯委會與中英企業家委員會互動，加強兩國政企對話，推動解決雙方企業的問題訴求，為深化中英經貿關係貢獻力量。