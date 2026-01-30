開鍘紅二代張又俠 學者：涉及習近平21大權力延續

中共解放軍高層張又俠落馬。學者認為，張又俠為紅色家族第二代，有軍隊影響力，恐對中共領導人習近平爭取在中共21大連任構成挑戰，使得習必須下重手，茲事體大也要辦下去。

政治大學國際關係研究中心今天舉行「中共解放軍高層人事震盪與對兩岸關係影響座談會」，多名專家學者與會。

國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤觀察，習近平對於張又俠的整肅有「3個不尋常」，官方對於流傳消息的證實「出奇地快」；中國國防部表明對張又俠、劉振立立案調查出於「黨中央」；解放軍報社論被官媒大量轉載。

他解析，張又俠被拘捕消息20日開始在網路社群流傳，中國國防部24日證實消息，前後約4天，先前落馬高階將領李尚福、何衛東等人是消失好一段時間後，才會透過某些會議召開場合宣布消息，這次整肅張又俠消息的證實速度飛快。

馬振坤說，中國國防部聲明第一時間表露「習親自拍板這件事」，顯示茲事體大，必須將最高領導人搬出來壓制其他猜疑；解放軍報社論被中國官媒大量轉載，這不太常見，目的在於控制輿論方向、緊縮言論空間。

他表示，這些不尋常的狀況凸顯，習近平明確知道整肅張又俠會有後座力，張又俠是中共中央軍委副主席，也是目前解放軍現存最資深現役上將，還有紅色家族第二代身分，不過對於習來說，權力的鞏固高於一切。

馬振坤指出，習近平出於政治動機整肅張又俠。推估張又俠的高階軍事將領、紅二代身分對習在明年中共21大爭取連任構成挑戰；習開鍘張又俠，解放軍內部一定有不滿，不過經過這些年來的大清洗，造反的機率不高。

政治大學政治學系、東亞研究所特聘教授寇健文認為，張又俠案例看起來比較像是習近平手下的派系競爭，在沒有辦法維持派系平衡時，由習去剷除派系；有些意見提到是不是有敵對勢力派系在運作，這是完全不一樣的誤區。

寇健文解析，從中共19大到20大，中共中央領導層基本上均為習近平提拔出來，不太可能有習的政敵存在最高領導班子的狀況，包括在軍事方面。這些派系都是習的親信，派系的對抗對習有利；一旦對抗失衡，習必須動手處理問題。

寇健文猜測，或許中共21大將出現一個弱主，所以習近平選擇現在把軍方最有公信力與聲望的人清除掉，有點像明朝皇帝朱元璋為了確保朱允炆順利繼位，大規模整肅功臣。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲認為，習近平的目的在於剷除苗華影響力後，也將張又俠影響力從共軍徹底清除。過往跡象顯示，解放軍主要有兩個派系存在，一個為苗華為核心的「東南幫」，另一個為張又俠與其老部下系統。

揭仲提到，習近平一直在派系間保持平衡與調控，不讓任何一個派系具備壓倒性影響力，極權統治者樂見派系競爭，一旦派系關係緊張時，會尋求統治者支持；倘若派系開始考慮其他效忠對象、不同派系有所串聯時，這將踩到紅線。

他推估，苗華、張又俠可能發生了一些狀況，周邊耳語使得習近平被說服，苗華、張又俠觸犯紅線，所以必須加以整肅，試圖將其影響力從共軍完全剷除。