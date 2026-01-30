陸與東協在菲律賓審議通過「南海行為準則」 下步磋商路線圖

大陸與東協國家針對南海議題的磋商又有了新進展，今年是菲律賓擔任東協輪值主席國，在東協外長非正式會議於菲律賓宿霧召開之際，大陸與東協30日也在宿霧舉行落實《南海各方行為宣言》第25次高官會，審議通過「南海行為準則」下步磋商路線圖，同意加快磋商進程，爭取早日達成。東協外長非正式會議則提出在2026年完成「南海行為準則」的談判。

據大陸外交部消息，大陸和東協國家30日在菲律賓宿霧舉行落實《南海各方行為宣言》第25次高官會。由大陸外交部邊海司司長侯豔琪與馬來西亞外交部秘書長阿姆蘭共同主持會議，與會各方一致認為維護南海和平穩定具有重要意義，支持加強對話，保持克制，妥處分歧，增進互信，維護海上局勢穩定。各方同意繼續全面有效落實《宣言》，深化海洋環保、科研、搜救、執法等領域合作。

尤其，各方充分肯定「南海行為準則」磋商取得的積極進展，審議通過「準則」下步磋商路線圖，同意加快磋商進程，爭取早日達成「準則」。而30日至2月1日，大陸和東協國家將舉行落實《宣言》第51次聯合工作組會。

東協官網也指出，東協成員國30日和大陸的高級官員在宿霧舉行了第25屆東協—中國南海事務高級官員會議（SOM-DOC）。回顧了《南海各方行為宣言》的執行進展，並探討了推動「南海行為準則」談判的途徑。這次會議是今年計劃舉行的多場東協—中國大陸南海事務高級官員會議（SOM-DOC）中的首場。

值得注意的是，大陸外交部邊海司釋出的消息顯示，在會議前，侯豔琪29日與菲律賓外交部副部長艾雷拉-林、部長助理兼亞太司司長阿爾費雷斯，在宿霧舉行雙邊會見。「雙方就涉海等共同關心的問題坦誠深入交換意見，同意繼續通過外交管道保持溝通」。

東協官網還提到，東協秘書長高金洪29日於宿霧會見了侯豔琪，雙方就南海各方行為宣言的執行進展交換了意見，並探討如何保持勢頭，盡快達成一項符合包括1982年《聯合國海洋法公約》在內的國際法的、切實有效的南海行為準則。

東協外長非正式會議29日發布的新聞聲明，就南海議題指出，各方對填海造地、活動以及該地區發生的嚴重事件表示關切，包括危及所有人安全的行為等，這些行為削弱了互信，加劇了緊張局勢，外長們重申，有必要增進互信，在進行可能使爭端複雜化或升級、影響和平與穩定的活動時保持克制，也重申維護和促進南海和平、安全、穩定、航行和飛越自由的重要性。

這份聲明強調全面有效執行《南海行為宣言》的重要性，並歡迎正在進行的「南海行為準則」談判的積極動能和進展，宣告將努力在2026年之前完成一項符合國際法，特別是1982年《聯合國海洋法公約》的有效且實質的「南海行為準則」的談判。同時也強調需要維護和促進有利於「南海行為準則」談判的環境，歡迎能夠減少緊張局勢和事故、誤解和誤判風險的實際措施。

此外，大陸海警局30日宣布於民主礁（陸稱黃岩島）領海及周邊區域執法巡查，官方強調1月以來大陸海警持續加強民主礁領海及周邊區域執法巡查，依法依規處置非法侵權船隻，「堅決維護國家領土主權和海洋權益。緊急救援菲籍落水船員，保障海上安全秩序」。共軍南部戰區無人機也在近期侵入我東沙島領空。

日前大陸甫救援了17名菲律賓落海船員，他們服務的貨輪自菲律賓駛出後在民主礁附近海域傾覆。