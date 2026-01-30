中國海警局：2025年釣魚台巡航357天

中國海警局通報宣稱，中國海警船2025年在主權爭議的釣魚台周邊海域巡航天數達357天，5年以來駛入釣魚台「領海」巡航達134次，有效應對「外方侵權」活動，實現了釣魚台海空立體巡航新突破，塑造了海上維權新態勢。

據央視新聞報導，中國海警局30日上午舉行「海警法」頒布實施5週年海上執法專題訪談記者會。中國海警局新任局長張建明首次亮相，通報5年來海上維權執法工作情況。

張建明表示，5年來，中國海警累計動用艦艇55萬艘次、航空器6000架次執行海上維權任務，組織釣魚台「領海」巡航134次，2025年釣魚台巡航天數達357天，「常態化展開東海、南海、黃海定期維權巡航，台灣島及其附屬島嶼周邊海域執法巡查和黃岩島『領海』及周邊區域執法管控」。

他宣稱，5年來，中國海警持續創新行動策略，優化管控模式，加強能力建設，及時感知、快速回應、有效應對「外方侵權」活動，實現了釣魚台海空立體巡航新突破，塑造了海上維權新態勢，「構建了按一個中國原則依法管控台海新格局」。

根據日本海上保安廳此前通報，2025年中國海警局船隻在釣魚台周邊海域航行天數合計357天，創2012年釣魚台「國有化」以來的最多天數紀錄。