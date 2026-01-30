快訊

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

聽新聞
0:00 / 0:00

共軍高層清洗、各界解讀分歧 美前國防官員：習近平對軍隊忠誠度不安

中央社／ 舊金山29日專電
中共領導人習近平。新華社
中共領導人習近平。新華社

中共解放軍高層近期人事動盪，美國前國防部官員薛瑞福今天表示，與其說這是中共領導人習近平大權在握的象徵，他認為這更反映出習對軍方的高度焦慮，其權力邏輯是優先確保政治忠誠甚於專業能力，不容解放軍發展成可能影響其權力的獨立勢力。

美國國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）去年底提交逾700頁年度報告，內容牽動後續「國防授權法案」（NDAA）立法走向、美國對中政策調整。

委員會現任主席薛瑞福（Randall Schriver）及副主席庫肯（Mike Kuiken）今天受邀到美國智庫「胡佛研究所」（Hoover Institute），說明報告中的關鍵重點。

薛瑞福曾任美國國防部（現為戰爭部）印太安全事務助理部長，他特別針對報告中涉及台灣安全的建議發表看法。他強調台灣關係法（Taiwan Relations Act）不僅是向台灣出售防禦性武器，還有一項重要條文，要求美方維持「抵抗任何訴諸武力」的能力。

他指出，這份報告明確建議美軍印太司令部能夠清楚指出能力缺口，並告知國會哪些資源需要補足，「為什麼你們有信心在台海衝突中具備抵抗武力的能力？」

薛瑞福提到報告中第2項重要建議，針對美國在印太地區推動的兵力部署倡議（Force PostureInitiatives），應納入台灣的參與，推進美軍在區域更多元和分散的部署。

他強調，針對台灣安全的建議，核心是因應中共解放軍的發展、維持有效嚇阻。

智庫人員關切美方在維護台海和平穩定任務上的進度，薛瑞福指出，這仍是一項未完成工程；受益於台灣增加國防支出，美方已有所進展，而在軍事準備上，仍須加速朝無人化與自主化系統發展，透過混合模式，以彌補時間、距離與兵力規模上的限制。

薛瑞福認為，關鍵在於相關能力是否能以具實質影響力的「速度」到位，以維持嚇阻。

中共解放軍高層近日出現重大人事震盪，高階將領中共中央軍委副主席張又俠落馬。被問及此事對中國在區域的戰略企圖釋出何種訊號時，薛瑞福表示，中國議題專家對此事件解讀分歧。

他指出，有人認為這是一種權力展現，顯示習近平對軍方的高度掌控；無論軍階、資歷或私人關係，只要未能有效推進現代化、提升對台作戰準備，或未能強力肅貪，都可能被撤換。也有人認為，這反映習近平的多疑偏執，難以容忍任何人建立獨立權力基礎。

薛瑞福傾向後者解讀，他表示，如果回頭看解放軍的清洗行動，最近這幾起只是新的例子，在習近平的任期中，已出現3位國防部長還有多位中共軍委成員遭拔除。

薛瑞福說：「他（習近平）對忠誠度的要求凌駕於專業與能力之上，這樣的作風形成了一條清楚的軌跡，顯示這個人對解放軍感到高度焦慮，近乎偏執。」

薛瑞福 中共 習近平 解放軍 中央軍委 張又俠

延伸閱讀

投「曼聯球迷」習近平所好 英相施凱爾贈勝利足球

張又俠落馬震驚華府 美憂失去重要溝通管道

英相訪中傳會晤習近平提黎智英案 劉兆佳：預料之內

習近平清洗共軍高層後對台動武更難？美專家：別指望北京動盪拖慢戰備

相關新聞

張又俠落馬後中共政治局首度開會 要求「堅持黨中央集中統一領導」

中共政治局委員兼軍委副主席張又俠與軍委委員劉振立24日遭官宣落馬後，30日中共政治局召開會議，審議一份常委會聽取五大黨組...

魯比歐：習近平視統一台灣為歷史使命

美國國務卿魯比歐廿八日在美國參議院作證時表示，中國統一台灣的目標是習近平的「歷史使命」，無論世界上發生任何事，中方意圖都不會改變。

張又俠落馬…華府失熟識窗口 憂共軍誤判釀衝突

路透報導，美國前官員與分析人士表示，中國高階將領、中央軍委副主席張又俠落馬，讓美國失去在北京最高軍事決策機構的重要聯絡窗口，解放軍也愈來愈缺乏穩定與實戰經驗的指揮官。

張又俠落馬…陸國防部：軍隊越反腐越有戰力 續與各國對話交流

大陸國防部上周六宣布中共中央軍委副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查後，昨舉行本月例行記者會，境外媒體提問約十則有關問題，大陸國防部發言人蔣斌強調，中方堅決反對汙衊抹黑，並稱軍隊「越反腐越堅強、越純潔越有戰鬥力」，但他未透露是否有繼任者、下次軍委會議召開日期等資訊。

64%美國人：中國實力已追上 年輕人不認為中國像「大惡狼」

卡內基國際和平基金會一項最新調查顯示，近三分之二受訪美國人表示，中國的實力與影響力現在已追上甚至超過美國；美國年輕人認為中國已超越美國的比率，是六十五歲以上者的兩倍。

張又俠落馬後謠言四起 共軍82集團軍動向受到矚目

中共軍委副主席張又俠落馬後，相關內情有各種說法，也涉及共軍第82集團軍「營救」的傳聞，而外媒指出，中共軍媒解放軍報連日在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。